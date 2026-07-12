Η Αγγλία συνεχίζει την πορεία της με τους Μπέλιγχαμ και Κέιν να έχουν εξελιχθεί σε... μηχανές των γκολ, οδηγώντας τα «Τρία Λιοντάρια» μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Η Αγγλία συνεχίζει να ονειρεύεται το «ts's coming home» με μεγάλο μέρος της ευθύνης να ανήκει στους Τζουντ Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν. Τα «Τρία Λιοντάρια» βρέθηκαν πίσω στο σκορ απέναντι στη Νορβηγία, όμως έβγαλαν αντίδραση, γύρισαν το παιχνίδι (2-1) και έκλεισαν θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου τους περιμένει η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή (15/7, live απο Gazzetta).

Με το τελευταίο σφύριγμα όπως είναι φυσικό ακολούθησαν μοναδικές στιγμές. Ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν στάθηκαν μπροστά στο πέταλο των Άγγλων και τραγούδησαν μαζί με τους φιλάθλους το θρυλικό «Wonderwall» των Oasis. Κάθε άλλο παρά τυχαίο δεν το λες. Καθώς οι δύο ηγέτες της ομάδας του Τόμας Τούχελ έχουν εξελιχθεί στους απόλυτους εκτελεστές της ομάδας στη διοργάνωση, έχοντας σημειώσει τα 12 από τα 13 γκολ της. Παράλληλα, με έξι τέρματα ο καθένας, μοιράζονται την τέταρτη θέση στον πίνακα των σκόρερ, πίσω από τους Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι (8), αλλά και τον Έρλινγκ Χάαλαντ (7).

Εντυπωσιακό είναι δε ότι το μοναδικό γκολ των Άγγλων που δεν φέρει την υπογραφή τους ανήκει στον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος είχε σκοράρει στην πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά, όμως, Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πάρει... φωτιά, παίρνοντας από το χέρι τα«Τρία Λιοντάρια», πετυχαίνοντας το 92% των γκολ!

Ειδικά ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης διανύει την καλύτερη περίοδο του στο τουρνουά. Ο 23χρονος μέσος πέτυχε από δύο γκολ τόσο στη φάση των «16» απέναντι στο Μεξικό όσο και στον προημιτελικό με τη Νορβηγία, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην πορεία της Αγγλίας μέχρι την τετράδα.

