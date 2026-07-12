Ο Μπέλινγκχαμ απάντησε με αιχμές σε κριτική του Τούχελ: «Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες»

Ενοχλημένος ο Μπέλινγκχαμ με τις δηλώσεις του Τούχελ, που παρά τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας χαρακτήρισε το παιχνίδι των ποδοσφαιριστών του ως «πρόχειρο».

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ με δύο προσωπικά του γκολ υπέγραψε την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις δηλώσεις του, ωστόσο, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την αυστηρή κριτική που άσκησε σε εκείνον και τους συμπαίκτες του ο Τόμας Τούχελ.

Ο Γερμανός κόουτς παρά τη νίκη επί της Νορβηγίας δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος απο την εικόνα της ομάδας του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αρκέστηκαν σε ένα «πρόχειρο παιχνίδι με πολλά τεχνικά λάθη».

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του προπονητή του και φάνηκε αρκετά ενοχλημένος με τη στάση του, λέγοντας αρχικά με απαξιωτικό ύφος «Ναι, καλά, ό,τι να 'ναι. Ό,τι να 'ναι. Είναι δύσκολα εκεί έξω. Ήταν μια σκληρή μάχη. Όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια, οπότε η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε αυτούς».

Στη συνέχεια, ο Μπέλινγκχαμ έγινε ακόμα πιο αιχμηρός στις δηλώσεις του, αμφισβητώντας την αντίληψη του Γερμανού τεχνικού για τις συνθήκες του αγώνα: «Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον παικτών όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Όντεγκααρντ, ο Νούσα και ο Σέρλοθ. Δεν είναι καθόλου εύκολοι αντίπαλοι. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις πιο "βρώμικα", κα αυτό κάναμε απόψε».