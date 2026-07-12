Η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ελβετίας στην παράταση (1-1 κ.δ) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Δείτε τις αντιθέσεις των συναισθημάτων των δύο ομάδων.

Η Αργεντινή προκρίθηκε και σειρά έχει η Αγγλία! Η παρέα του Μέσι επιβλήθηκε 3-1 της Ελβετίας στην παράταση (1-1 κ.δ) και θα αντιμετωπίσει τα Τρία Λιοντάρια στους «4» του φετινού Μουντιάλ (15/07, 22:00).

Οι παίκτες της Αλμπισελέστε ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, χορεύοντας και τραγουδώντας για τη χώρα τους. Ο Pulga έβγαλε τη φανέλα και έδωσε το σύνθημα, καθώς η πατρίδα του είναι ένα βήμα μακριά από ακόμη έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στον αντίποδα, οι Ελβετοί του Μουράτ Γιακίν έδωσαν τρομερή μάχη καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά και αποκλείστηκαν με ψηλά το κεφάλι. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κυριάρχησε το «contrast» των συναισθημάτων, με τον Γκρανίτ Τσάκα, μεταξύ άλλων συμπαικτών του, να είναι εμφανώς απογοητευμένος όντας αμίλητος στον πάγκο της χώρας του.