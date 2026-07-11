Σε ισχύ βρίσκεται προειδοποίηση από το Μαϊάμι για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση τον προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία.

Κύμα καύσωνα έχει χτυπήσει τις τελευταίες ώρες τη νότια Φλόριντα, με το Μαϊάμι να βρίσκεται στο επίκεντρο υψηλών θερμοκρασιών. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου και εκφράζονται φόβοι πως η θερμοκρασία μπορεί να εκτοξευτεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του ματς.

Συγκεκριμένα, η «Daily Mail» τονίζει πως εξαιτίας της έντονης υγρασίας, η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τους 44 βαθμούς στις 17:00 τοπική ώρα, οδηγώντας σε καθυστέρηση τη σέντρα του αγώνα! Οι οδηγίες της FIFPRO άλλωστε, της παγκόσμιας ένωσης που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, προτρέπουν σε καθυστέρηση ή ακόμα και σε αναβολές αγώνων, όταν το θερμόμετρο υπερβαίνει κατά πολύ τους 28 βαθμούς.

Χαρακτηριστική των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν είναι και η ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η πόλη του Μαϊάμι, η οποία προειδοποίησε τους πολίτες της για ακραίο κύμα καύσωνα και πρότεινε περιορισμένη κινητικότητα έξω από το σπίτι και σε χώρους χωρίς κλιματισμό.

«Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για σοβαρό κίνδυνο λόγω ακραίας ζέστης σε μεγάλο μέρος της Νότιας Φλόριντα σήμερα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη.

Φροντίστε να πίνετε άφθονα υγρά, να φοράτε ελαφριά και δροσερά ρούχα, να περιορίζετε τις υπαίθριες δραστηριότητες κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να παραμένετε, όσο είναι δυνατόν, σε χώρους με κλιματισμό. Να ενημερώνεστε για τις τελευταίες οδηγίες και προειδοποιήσεις» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των Αμερικανών.

Όπως σημειώνει πάντως η «Daily Mail», προς το παρόν οι δυο ομάδες δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα για καθυστέρηση του αγώνα ή αναβολή της αναμέτρησης, όμως οι συνθήκες θα μπορούσαν να αλλάξουν όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης.