Κέιν για Τραμπ: «Παίξαμε μαζί γκολφ στη Φλόριντα, ήταν σουρεάλ εμπειρία»

Ως σουρεάλ εμπειρία χαρακτήρισε ο Χάρι Κέιν το παιχνίδι γκολφ που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, μετά από σχετικά πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ και Χάρι Κέιν. Δυο ονόματα που μοιάζουν να μην έχουν και πολλά κοινά μεταξύ τους, στην πραγματικότητα μοιράστηκαν ένα παιχνίδι γκολφ στη Φλόριντα στις αρχές του 2025! Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει την αποκάλυψη - έκπληξη πριν από μερικές ημέρες μιλώντας για τον Άγγλο επιθετικό, ο οποίος στη συνέχεια παρείχε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες πίσω από τη γνωριμία τους.

Ο επιθετικός της Μπάγερν συγκεκριμένα τόνισε πως οι δυο τους έπαιξαν ένα αγώνα γκολφ στην Palm Beach της Φλόριντα μετά από σχετική πρόσκληση που δέχθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως μια σουρεαλστική εμπειρία.

«Έπαιξα καλά για να είμαι ειλικρινής. Παίξαμε περίπου πριν από 18 μήνες, Με προσκάλεσε να παίξουμε όταν ήμουν στην Palm Beach (σ.σ στη Φλόριντα των ΗΠΑ). Ήταν σουρεάλ εμπειρία να τον γνωρίσω και να παίξουμε μαζί γκολφ.

Είναι καλός στο γκολφ για να είμαι ειλικρινής, μακάρι να μπορώ κι εγώ να παίζω έτσι όταν φτάσω στην ηλικία του. Ήταν μοναδική εμπειρία και είμαι ευγνώμων που με προκάλεσε να παίξουμε» τόνισε ενώπιον των δημοσιογράφων που παρευρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για τον προημιτελικό της Αγγλίας κόντρα στη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.