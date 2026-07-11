Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους έχουν έρθει πιο κοντά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην Ισπανία κάνουν λόγο για αισιοδοξία για νέο συμβόλαιο.

Η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Βινίσιους Ζούνιορ και Ρεάλ Μαδρίτης έχει καθυστερήσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, με διάφορα ρεπορτάζ από την ισπανική πρωτεύουσα να αποκαλύπτουν πως οι Μερένγκες άρχιζαν να κάνουν σκέψεις μέχρι και για πώληση μέσα στο καλοκαίρι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών που είχαν προγραμματιστεί μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαν χαρακτηριστεί κομβικές από τον ισπανικό Τύπο και φαίνεται πως οι πρώτες επαφές τούς έφεραν πιο κοντά σε οριστικό deal.

Σύμφωνα με «Marca» και «AS», η Ρεάλ ξεκαθάρισε πως πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τον Βραζιλιάνο να απαντά πως θέλει να παραμείνει στην ισπανική πρωτεύουσα.

Οι πρώτες συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν γόνιμες, με την «AS» μάλιστα να υπογραμμίζει πως η ανανέωση του Βίνι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Ο προσεχώς 26χρονος εξτρεμ είχε εκφράσει στο παρελθόν δημόσια πως έχει στο μυαλό του μόνο τη Ρεάλ, αλλά οι οικονομικές του απαιτήσεις είχαν προκαλέσει εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας.

Πλέον μένει να φανεί ο νέος κύκλος επαφών θα οδηγήσει πράγματι σε νέο συμβόλαιο για τον Βινίσιους, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή δεσμεύεται με το ισπανικό κλαμπ έως το καλοκαίρι του 2027.