Ο Φαμπιάν Ρουίθ έκανε το 1-0 για την Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο στο 30ό λεπτό του ματς.

Κεφάλι στο σκορ για την Ισπανία με τον Φαμπιάν Ρουίθ! Η Φούρια Ρόχα πήρε το προβάδισμα εις βάρος του Βελγίου στον προημιτελικό του Λος Άντζελες, στο 30ό λεπτό.

Μετά από φάση διαρκείας, ο Πέδρο Πόρο έκανε το γύρισμα, ο Όλμο το σουτ, ο Κουρτούα απέκρουσε αλλά ο Ρουίθ πήρε το... ριμπάουντ και έκανε το 1-0 για την ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου.