Ισπανία - Βέλγιο 1-0: Προβάδισμα με τον Φαμπιάν Ρουίθ για τους Ίβηρες (vid)
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Ο Φαμπιάν Ρουίθ έκανε το 1-0 για την Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο στο 30ό λεπτό του ματς.
Κεφάλι στο σκορ για την Ισπανία με τον Φαμπιάν Ρουίθ! Η Φούρια Ρόχα πήρε το προβάδισμα εις βάρος του Βελγίου στον προημιτελικό του Λος Άντζελες, στο 30ό λεπτό.
Μετά από φάση διαρκείας, ο Πέδρο Πόρο έκανε το γύρισμα, ο Όλμο το σουτ, ο Κουρτούα απέκρουσε αλλά ο Ρουίθ πήρε το... ριμπάουντ και έκανε το 1-0 για την ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου.
@Photo credits: Associated Press
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