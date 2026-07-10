Την ώρα που ο Κιλιάν Μπαπέ κάνει... παπάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα χιουμοριστικό τραγούδι εξελίσσεται σε ύμνο του.

Αποτελεί ένα από τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διανύουμε και δικαίως, αφού σκοράρει ακατάπαυστα και έχει οδηγήσει τη Γαλλία στα ημιτελικά, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Μάικλ Ολίσε και Ουσμάν Ντεμπελέ. Λογικό κι επόμενο λοιπόν, το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ να βρίσκεται παντού στο διαδίκτυο και τα social media, με ένα πρωτότυπο τραγούδι να συνοδεύει σε χιλιάδες δημοσιεύσεις τη μορφή του σταρ των Τρικολόρ...

Όλοι έχουν ακούσει πλέον το επιβλητικό Kylian Dictador, το οποίο έχει εξελιχτεί -προφανώς ανεπίσημα- σε... ύμνο του 27χρονου σούπερ σταρ και έχει γίνει viral. Συχνά, το βλέπουμε σε βίντεο όπου οι δημιουργοί περιεχομένου παριστάνουν να χλευάζουν τον Μπαπέ, μέχρι να γυρίσει εκείνος να τους κοιτάξει από την τηλεόραση, αναγκάζοντάς τους είτε να οπισθοχωρήσουν τρομαγμένοι, είτε να χαιρετήσουν στρατιωτικά...

Το προσωνύμιο δικτάτορας, το οποίο προφανέστατα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι βαρύ και προσβλητικό, έχει... κολλήσει στον Γάλλο από την εποχή που αγωνιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν και γεννήθηκε μέσα από διάφορες αναφορές στη συμπεριφορά του παίκτη, που φερόταν να έχει υπερβολικά μεγάλη επιρροή σε ζητήματα αγωνιστικά και μη.

Άρχισαν έτσι σιγά σιγά να εμφανίζονται τα πρώτα edits που απεικόνιζαν τον Μπαπέ με στρατιωτικά ρούχα και γαλόνια, ενώ φτάνοντας στα δικά μας, την άνοιξη έκανε την εμφάνισή του σε διάφορες πλατφόρμες το Kylian Dictador. Ένα τραγούδι πιθανότατα δημιουργημένο από ΑΙ, με στίχους στα ισπανικά και ρυθμό που θυμίζει Μέση Ανατολή.

Ως δημιουργός, παρουσιάζεται ο SurNervis, ένας Ισπανός μουσικός που έχει στο παλμαρέ του και άλλα χιουμοριστικά κομμάτια που αφορούν το ποδόσφαιρο και πρόσωπα όπως ο Ντιέγκο Σμεόνε, ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο Μίκελ Αρτέτα. Στο... αριστούργημα με εμπνευστή τον Μπαπέ, βρίσκουμε στίχους που εξυμνούν την υποτιθέμενη... δικτατορική δράση του, με αναφορές σε Φλορεντίνο Πέρεθ, Κάρλο Αντσελότι αλλά και αρκετούς συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι στίχοι

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Αυτός που κάνει κουμάντο στο γήπεδο, ο άνθρωπος της πίστης.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Αν ζητήσω τον θρόνο, τον έχω ήδη κατακτήσει.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Ο Φλορεντίνο με καλεί κι εγώ έχω ήδη φτάσει.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Ο λόγος μου είναι νόμος· τι μπορείς να κάνεις;



Πατάω το λευκό χορτάρι, νιώθω τη δύναμη.

Ό,τι μου ζητήσει ο πρόεδρος, θα το κάνω.

Αλλά με τον δικό μου τρόπο, με τους δικούς μου όρους.

Εδώ δεν παίζει κανείς χωρίς τη δική μου έγκριση.

Κοιτάζω τον πάγκο, βλέπω τον Αντσελότι.

Ετοίμασε τις βαλίτσες σου, γιατί σήμερα ήρθε η σειρά σου να φύγεις.

Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, είναι απλώς θέμα ιεραρχίας.

Εγώ φέρνω το φως, εγώ φέρνω τη μέρα.

Ο Κάρλο φεύγει, ο κύκλος του τελείωσε.

Γιατί τώρα εγώ κρατάω το τιμόνι.



Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Αυτός που κάνει κουμάντο στο γήπεδο, ο άνθρωπος της πίστης.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Αν ζητήσω τον θρόνο, τον έχω ήδη κατακτήσει.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Ο Φλορεντίνο με καλεί κι εγώ έχω ήδη φτάσει.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Ο λόγος μου είναι νόμος· τι μπορείς να κάνεις;



Είμαι ο δικτάτορας, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Στα αποδυτήρια εγώ ανάβω τη φωτιά.

Ούτε ο Τσάμπι, ούτε ο Τσελότι, ούτε οι παλιές δόξες.

Μπροστά στη σκιά μου, η ιστορία δεν είναι τίποτα.

Το όνομά μου στην πλάτη, το εννιά στο στήθος μου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, το νέο μου στρατηγείο.

Έφεραν τον Τσάμπι με το νικηφόρο του σερί.

Όμως η δική μου «δικτατορία» είναι κάτι απαραίτητο.

Τσάμπι, σε εκτιμώ, αλλά μείνε εκεί που είσαι.

Γιατί στο Μπερναμπέου μόνο εγώ κάνω κουμάντο.

Σβήνω τους πίνακες τακτικής, αλλάζω το σύστημα.

Εγώ είμαι η λύση για κάθε πρόβλημα.



Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Αυτός που κάνει κουμάντο στο γήπεδο, ο άνθρωπος της πίστης.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Αν ζητήσω τον θρόνο, τον έχω ήδη κατακτήσει.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Ο Φλορεντίνο με καλεί κι εγώ έχω ήδη φτάσει.

Κιλιάν Μπαπέ, Κιλιάν Δικτάτορας

Ο λόγος μου είναι νόμος· τι μπορείς να κάνεις;



Ο Βινίσιους με κοιτάζει, εγώ κοιτάζω την μπάλα.

Ο Μπέλιγχαμ καταλαβαίνει ποιος είναι το αφεντικό.

Ο Ροντρίγκο το ξέρει, δεν υπάρχει αμφιβολία.

Η Ρεάλ του Κιλιάν είναι ένα έθνος.

Κιλιάν Δικτάτορας, η κραυγή του σταδίου.

Κιλιάν Δικτάτορας, ακούγεται σε κάθε ραδιόφωνο.

Έδιωξα τα αφεντικά, έσπασα τους κανόνες.

Και τώρα όλος ο κόσμος μου αποδίδει τιμή.