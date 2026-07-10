Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ, βλέποντας την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, θυμάται την «Μεταμόρφωση» του Κάφκα και τονίζει γιατί αυτή η νουβέλα που γράφτηκε το 1912 ξαναγράφεται από τον μάγο του ποδοσφαίρου 114 χρόνια μετά!

Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μόντριτς, Νεϊμάρ, Οτσόα... Ο τελευταίος χορός των «μεγάλων» σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ενας χορός με αρκετά στραβοπατήματα. Ενας χορός που είχε απαιτητικά βήματα και

Κι αυτό δεν έχει πάει και τόσο καλά για όλους. Για όλους πλην του πρώτου. Ο Λιονέλ Μέσι, έχει πάρει από το χέρι την εθνική του ομάδα - η οποία παραμένει στην κορυφή του κόσμου - και την οδηγεί, παρά τα όποια καρδιοχτύπια, στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο, για πολλούς κορυφαίος παίκτης του κόσμου, ξαναγράφει αυτές τις μέρες το μυθιστόρημα του Φραντς Κάφκα «Η Μεταμόρφωση», 114 χρόνια μετά την κυκλοφορία του έργου - σταθμός.

Για όσους έχουν διαβάσει αυτό το έπος που βασίζεται στη μυθοπλασία, ο πρωταγωνιστής ο οποίος προσπαθεί να ξεπληρώσει ένα παλιό χρέος της οικογένειάς του, μια μέρα ξυπνάει έχοντας μεταμορφωθεί σε έντομο.

Η οικογένειά του αρχίζει να ζει απόλυτο δράμα ύστερα απ' αυτήν την εξέλιξη. Μόνο η αδερφή του τον στηρίζει και συνεχίζει να τον βλέπει με αγάπη και φροντίδα.

Διαβάζοντας κάποιος αυτήν την αλληγορική ιστορία, αντιλαμβάνεται κανείς την ματαιότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας / οικονομίας που ζούμε.

Ο Μέσι μεταμορφώνει την Αργεντινή από έντομο σε θηρίο!

Ο Λιονέλ Μέσι, συμμετέχοντας στο τελευταίο του Μουντιάλ, είναι εδώ για να σβήνει τον πόνο από τους συμπαίκτες του. Από το λαό της Αργεντινής. Είναι εδώ για να σβήσει κάθε γραμμάτιο που πιθανόν να έχει κάποιος στο μυαλό του ότι χρωστάει. Όχι ότι ισχύει, απλά με την ανθρώπινη ανικανοποίητη τρέλα, δεν τα βάζεις. Εκτός κι αν είσαι ο Μέσι.

Ο άνθρωπος που στο Κατάρ φρόντισε να σβήσει το... χρέος του απέναντι στην εθνική του ομάδα, με την κατάκτηση του Μουντιάλ, στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού φροντίζει να δημιουργήσει και... τραπεζικό πλεόνασμα.

Αν η οικογένεια του Γκρέγκορ Σάμσα, του πρωταγωνιστή του Κάφκα, έκλαιγε τη μοίρα της για τη μεταμόρφωσή του σε έντομο, ο Λιονέλ Μέσι, τη στιγμή που η ομάδα του συρρικνώνεται και θυμίζει ένα ακίνδυνο έντομο, ο ίδιος ξαναγράφει την ιστορία αλλάζοντας τα δεδομένα.

Παίρνει το ραβδί του και μεταμορφώνει αυτήν την κακή αγωνιστικά και τακτικά Αργεντινή σ' ένα θηρίο έτοιμο να ξεπηδήσει από το δωμάτιό του και να αναρριχηθεί στην κορυφή του κόσμου. Για ακόμα μια φορά.

Τι έχει κάνει ο Μέσι στο τελευταίο Μουντιάλ του

Στη συνολική του καριέρα με την αλμπισελέστε, σε 204 ματς έχει 125 γκολ και 65 ασίστ.

Στο Μουντιάλ, τώρα, ξεκίνησε με χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία στο 3-0 της Αργεντινής. Με την Αυστρία έδωσε τη νίκη με 2-0 (πέτυχε και τα δύο γκολ), ενώ σκόραρε και στο 3-1 με την Ιορδανία.

Είχε γκολ και στη νίκη στην παράταση με το Πράσινο Ακρωτήρι (είχε ανοίξει το σκορ στο 29') και με την Αίγυπτο, ενώ τα πάντα ήταν... καταδικασμένα, εκείνος είχε άλλη άποψη.

Στο 79' έδωσε την ασίστ στον Ρομέρο για το 1-2 και στο 83' έκανε το 2-2. Το ματς θα πήγαινε τουλάχιστον στην παράταση, μέχρι να έρθει ο Εντσο Φερνάντες στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων για το 3-2.

Απ' αυτόν τον τελευταίο χορό, λοιπόν, θα αποχωρήσει τελευταίος. Κι αν δεν πάει το χορό ως το τέλος. Η Μεταμόρφωση έχει ήδη ξαναγραφτεί.