Νταμπίζας για το πώς σταματάς τον Μπαπέ: «Κάνεις τον σταυρό σου με τα δύο χέρια»

Ο Νίκος Νταμπίζας μίλησε για το «πακέτο» που κάνει ασταμάτητο τον Κιλιάν Μπαπέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αμυντικούς, ο Νίκος Νταμπίζας κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να σταματήσει τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Έλληνας παλαίμαχος διεθνής επιστράτευσε πρώτα το χιούμορ του αναφέροντας ότι πρέπει να... κάνεις τον σταυρό σου και με τα δύο χέρια για να του ανακόψεις τη φόρα, στη συνέχεια όμως εξήρε τον Γάλλο σούπερ σταρ για τα skills και την εκτελεστική του δεινότητα.

Ο Νίκος Νταμπίζας ανέφερε ότι πρόκειται για έναν πλήρως ολοκληρωμένο παίκτη από άποψη τεχνικής, ευρηματικότητας και υπεροχής, ενώ μίλησε για έναν ποδοσφαιριστή με ακλόνητη αυτοπεποίθηση που γνωρίζει πως είναι ασταμάτητος με την μπάλα στα πόδια.