Ο Σάντιο Μανέ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, μετά από 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Ο Σάντιο Μανέ, ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, λίγα μόλις 24ώρα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της χώρας από το Βέλγιο στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Le Quotidien», ο επιθετικός της Αλ Νασρ εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη στους οπαδούς των «Λιονταριών της Τεράνγκα», ενώ τόνισε την απόλυτη αφοσίωσή του στη φανέλα της εθνικής ομάδας την τελευταία δεκαετία.

Ο Μανέ έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2012, μετρώντας συνολικά 130 συμμετοχές με το εθνόσημο, πετυχαίνοντας παράλληλα και 54 γκολ, αριθμό-ρεκόρ που τον κατατάσσει τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της ομάδας. Ως ο αρχηγός της χρυσής γενιάς της Σενεγάλης, οδήγησε το έθνος στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2021.

«Να ξέρετε ότι έχω θυσιάσει τα πάντα για αυτή τη σημαία. Τα έδωσα όλα και πάντα αγωνίστηκα για τη χώρα μας. Η συνεχής υποστήριξή σας ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία μου».

«Στο μέλλον, θα χρησιμοποιήσω με χαρά την εμπειρία μου για το καλό της χώρας, είτε ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, είτε ως προπονητής, είτε εντός των διοικητικών δομών του ποδοσφαίρου. Ζήτω η Σενεγάλη», εξομολογήθηκε ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ.