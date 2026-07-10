Ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας έχει μια μεγάλη αδυναμία στην Αγγλία και στην Άστον Βίλα. Έτσι ο Γουίλιαμ αφήνει στην άκρη το πρωτόκολλο και γυρίζει τον κόσμο για να παρακολουθήσει τις ομάδες της καρδιάς του.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, είναι γνωστό πως δεν κρύβει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και η καρδιά του... χτυπάει για τα Τρία Λιοντάρια και όπως είναι φυσικό δεν χάνει παιχνίδι, δίνοντας πολύ συχνά το «παρών» σε αρκετά ματς της Αγγλίας, τραβώντας τα βλέμματα.

Ως προστάτης της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι πολύ κοντά με την ομάδα αλλά και το τεχνικό επιτελείο, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να έχουν ακόμα και τον αριθμό του. Αν η Αγγλία καταφέρει να προκριθεί στον τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου, στο Νιου Τζέρσεϊ, ο πρίγκιπας της Ουαλίας όπως είναι λογικό αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να βρεθεί στο πλευρό της ως επίσημος εκπρόσωπος της FA.

Ευρέως γνωστό είναι ακόμα ότι η μεγάλη του αγάπη είναι η Άστον Βίλα. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «BBC» ως έφηβος αποφάσισε να υποστηρίξει την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έπειτα από παρότρυνση ενός οικογενειακού φίλου που τον πήγε στο γήπεδο και του μίλησε για την ομάδα. Δεν ήθελε ποτέ να υποστηρίξει τους πιο γνωστούς συλλόγους της χώρας, δεν του άρεσε η ιδέα της μάζας...

Ο «γαλαζοαίματος» οπαδός της Άστον Βίλα

Σε συνέντευξη που είχε δώσει πριν σχεδόν 10 χρόνια είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Στο σχολείο ασχολήθηκα πολύ με το ποδόσφαιρο. Έψαχνα γύρω μου για συλλόγους. Όλοι οι φίλοι μου στο σχολείο ήταν είτε οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είτε της Τσέλσι και δεν ήθελα να ακολουθήσω τις ομάδες της πιάτσας. Ήθελα να έχω μια ομάδα που να είναι πιο μεσαία και να μου προσφέρει περισσότερες συναισθηματικές στιγμές».

Η σχέση του με τους Villans μόνο τυπική δεν είναι. Τον περασμένο Μάιο ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό του Europa League, και είδε την ομάδα του να επικρατεί 3-0 της Φράιμπουργκ και να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 44 χρόνια. Φυσικά έγινε (ξανά) ο αγαπημένος της κερκίδας και τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο των οπαδών αλλά και τον τηλεοπτικών συνεργείων.

Μάλιστα ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές. Ο αρχηγός της Βίλα, Τζον ΜακΓκιν,έχει αποκαλύψει ότι ο Γουίλιαμ βρέθηκε δίπλα στην ομάδα πριν αλλά και μετά τον τελικό, τονίζοντας ότι η παρουσία του έδωσε ώθηση σε όλους: «Είναι ένας κομψός τύπος. Ήταν στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα. Είναι μεγάλος οπαδός της Βίλα».

Βέβαια στην οικογένεια του ποτέ δεν είχε πρότυπα που παρακολούθησαν τόσο συστηματικά ποδόσφαιρο, μιας και ο πατέρας του μισείγιου το άθλημα. Σε αντίθεση με τον Βασιλιά της Αγγλίας, αυτός πηγαίνει πολύ συχνά στο γήπεδο με τους γιους του. Μπορεί η βρετανική βασιλική οικογένεια να λατρεύει τα σπορ, ωστόσο το ποδόσφαιρο δεν τράβηξε ποτέ το ενδιαφέρον της. Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε ιπποδρομίες, ενώ η Κέιτ Μίντλετον είναι γνωστή για την αγάπη της στο τένις και το Wimbledon, όσον αφορά τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Χάρι ασχολούνταν επί χρόνια με το πόλο.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος εύλογα ο Γουίλιαμ ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Είναι ίσως ο πρώτος τόσο υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της βρετανικής μοναρχίας που παρακολουθεί τόσο ένθερμα τα παιχνίδια... και ονειρεύεται πλέον τα Τρία Λιοντάρια στην κορυφή του κόσμου μετά το 1966.

Να θυμίσουμε πως το επόμενο ραντεβού για την ομάδα του Τόμας Τούχελ είναι την Κυριακή 12 Ιουλίου κόντρα στη Νορβηγία στις 00:00(live από το Gazzetta).