Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι, για το ταλέντο και την εργατικότητα του, παρά την ηλικία του.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, επαίνεσε τον Λιονέλ Μέσι, που στα 39 του χρόνια «κουβαλάει» στις πλάτες του μία ολόκληρη χώρα, εκφράζοντας τον βαθύ θαυμασμό του για την εξαιρετική φυσική κατάσταση και την εργατικότητα του.

Αναλυτικότερα, στη συνέντευξη Τύπου, πριν από την αναμέτρηση της Ρόχα με το Βέλγιο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπελλου, ο Ίβηρας τεχνικός αναφέρθηκε στη συνεχή επίδραση του θρυλικού επιθετικού της «Αλμπισελέστε» στο άθλημα.

Παράλληλα τόνισε πως ο «pulga» συνεχίζει να αψηφά την ηλικία του, παίζοντας με την ενέργεια ενός που παίκτη βρίσκεται στην απόλυτη ακμή του, αλλά και ότι η νοοτροπία και όχι μόνο το φυσικό του ταλέντο, είναι αυτό που τον θέτει το απόλυτο πρότυπο για την επόμενη γενιά παικτών.

«Ο Μέσι μοιάζει σαν να είναι 19 ή 23 ετών. Αποδίδει σε εξαιρετικό επίπεδο. Δεν είναι πλέον μόνο η ωριμότητά του, αλλά πάνω απ' όλα η αφοσίωσή του».

«Είναι ακούραστος, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Θέλει πάντα περισσότερα, κάθε μέρα. Είναι παράδειγμα για όλους τους συμπαίκτες του, για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και για όλους όσους μόλις ξεκινούν το παιχνίδι», κατέληξε ο Ντε Λα Φουέντε.