Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την πρόκριση της Γαλλίας στους «4» του Μουντιάλ.

Τραγικό επίλογο είχαν οι πανηγυρισμοί στο Νορ της Γαλλίας, με μια 17χρονη να χάνει τη ζωή της το βράδυ της πρόκρισης των Τρικολόρ στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως έκαναν γνωστό τα Μέσα της χώρας, το αδικοχαμένο κορίτσι είχε ανέβει για να γιορτάσει στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, από όπου έπεσε. Ο οδηγός του οχήματος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έκανε όπισθεν και την τραυμάτισε θανάσιμα.

Μαζί της βρίσκονταν ακόμα έξι ανήλικα άτομα, με το ένα εξ αυτών να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής ύστερα από κρίση πανικού που υπέστη. Ο άνθρωπος που οδηγούσε έχει προσαχθεί και αναμένεται να συλληφθεί, με τους πανηγυρισμούς για την επίτυχία των Μπλε κόντρα στο Μαρόκο να σταματούν αμέσως μόλις έγινε γνωστό το τραγικό αυτό περιστατικό.

Σε γενικές γραμμές, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά σε άλλες περιοχές της Γαλλίας και παρά το ότι η αστυνομία του Παρισιού ήταν σε διαρκή επιφυλακή δεν χρειάστηκε να επέμβει. Μόλις δέκα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των εορτασμών στην «Πόλη του Φωτός».