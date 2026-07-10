Μουντιάλ 2026: Αμφίβολος ο Γκουέχι για τον αγώνα της Αγγλίας με τη Νορβηγία

Ο αμυντικός της Αγγλίας, Μαρκ Γκουέχι, είναι αμφίβολος για τον αγώνα των Τριών Λιονταριών κόντρα στη Νορβηγία, εξαιτίας ενός τραυματισμού που υπέστη στον οπίσθιο μηριαιό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC», ο κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας, Μαρκ Γκουέχι, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξί οπίσθιο μηριαίο ενόψει του αγώνα για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Νορβηγίας.

Ο διεθνής οπισθοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι προπονείται ατομικά αυτή την εβδομάδα, αφού παραπονέθηκε για μυϊκό πρόβλημα, μετά τη νίκη των Τριών Λιονταριών επί του Μεξικού στον γύρο των «16» στο στάδιο «Αζτέκα».

Προηγουμένως, είχε αναφερθεί ότι επρόκειτο απλώς για κόπωση, όμως όπως όλα δείχνουν το πρόβλημα φαίνεται να είναι λίγο πιο σοβαρό. Αν χάσει και τη προπόνηση της Παρασκευής (10/07), που διεξάγεται μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με τους «Βίκινγκς», τότε η συμμετοχή του θα είναι σε μεγάλο βαθμό αμφίβολη.