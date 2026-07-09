Ντινάμο Κιέβου και Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ έμειναν στο 0-0, με την πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ, να κρίνεται στη ρεβάνς.

Σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Λούμπλιν της Πολωνίας, Ντινάμο Κιέβου και Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ έμειναν στο 0-0, με την πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, να κρίνεται στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Λιγοστές οι αξιόλογες φάσεις της αναμέτρησης, με τους Ουκρανούς να έχουν συνολικά την υπεροχή αλλά να αποτυγχάνουν να τη μετουσιώσουν σε κάποιο γκολ. Στα τελευταία λεπτά δε, είχαμε και προσωρινή διακοπή, λόγω προβλήματος στον φωτισμό του γηπέδου.

Σημειώνεται πως για την Ντινάμο αγωνίστηκε ο Τόμας Κεντζιόρα, που επέστρεψε στην ομάδα μετά από 3,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ενώ ντεμπούτο για τους Ρουμάνους έκανε ο Κύπριος τερματοφύλακας, Νεόφυτος Μιχαήλ.