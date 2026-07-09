Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Ελβετία προετοιμάζεται για... κάθε ενδεχόμενο στο ματς με την Αργεντινή.

Το μεγαλύτερο ματς της ιστορίας της ετοιμάζεται να δώσει η εθνική ομάδα της Ελβετίας, που θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με φόντο την πρώτη πρόκριση ever στην τετράδα του θεσμού.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη σπουδαία αναμέτρηση και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Ελβετός ομοσπονδιακός τεχνικός και το επιτελείο του έχουν λάβει υπόψιν κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, τα ρεπορτάζ μεταφέρουν ότι γίνονται ασκήσεις 11 εναντίον 11, αλλά και 11 εναντίον δέκα, εννέα, ακόμα και οκτώ ποδοσφαιριστών, δίνοντας έμφαση στην άμυνα προκειμένου να προσαρμοστούν οι Ελβετοί διεθνείς σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος.

Παράλληλα, προετοιμασία γίνεται και για τις εκτελέσεις πέναλτι, είτε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, είτε μετά από παράταση, με τον Γκρέγκορ Κόμπελ να περνά μέχρι και δύο ώρες τη μέρα με τον προπονητή τερματοφυλάκων της Ελβετίας προπονούμενος αναλόγως...