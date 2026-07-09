Ο Μπραχίμ Ντίαθ άλλαξε πρόσωπο στο Μαρόκο, από την ένταση με τον Χακίμι και το χαμένο πέναλτι, στη νέα εμπιστοσύνη και τη συλλογική προσφορά.

Ο Μπραχίμ Ντίαθ γνωρίζει πλέον ότι το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται μόνο από τα γκολ και τις στιγμές λάμψης. Μερικές φορές κρίνεται από την ικανότητα ενός ποδοσφαιριστή να αναγνωρίζει τα λάθη του, να αλλάζει συμπεριφορά και να κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των συμπαικτών του.

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι τύπου Πανένκα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στη Σενεγάλη. Μια επιλογή που, αντί να τον μετατρέψει σε ήρωα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μέσα στην ομάδα, κυρίως από τον αρχηγό Ασράφ Χακίμι.

Ο Ντίαθ επιχείρησε μια εκτέλεση που απαιτούσε ψυχραιμία και θάρρος, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Για αρκετούς συμπαίκτες του, η στιγμή αυτή συμβόλιζε κάτι περισσότερο από μια χαμένη ευκαιρία: την τάση του Ισπανομαροκινού ποδοσφαιριστή να αναζητά τη δική του στιγμή αντί να βάζει το σύνολο πάνω από τον εαυτό του.

Ο Ρομέν Σαΐς, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του Μαρόκου, περιέγραψε χαρακτηριστικά την κατάσταση: «Θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας. Ήθελε όμως να γίνει ο υπερήρωας».

Η φράση αυτή αποτύπωσε το κλίμα που επικρατούσε σε ένα τμήμα των αποδυτηρίων. Ο Χακίμι, ειδικά, είχε λόγους να αισθάνεται απογοητευμένος. Ο αρχηγός του Μαρόκου είχε δώσει τεράστια μάχη για να επιστρέψει από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Παρί Σεν Ζερμέν, με μοναδικό στόχο να οδηγήσει την εθνική ομάδα στην κατάκτηση ενός μεγάλου τροπαίου.

Η ένταση, όμως, δεν δημιουργήθηκε μόνο από εκείνη τη στιγμή. Ο Ντίαθ είχε δεχθεί κριτική και νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε ορισμένες φάσεις. Στον αγώνα με την Τανζανία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Ισμαΐλ Σαϊμπάρι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν ο επιθετικός της Ρεάλ επέλεξε να τελειώσει μόνος του μια φάση, ενώ υπήρχε συμπαίκτης του σε εξαιρετική θέση για εύκολο γκολ.

Παρότι τελικά ο Ντίαθ σκόραρε, εκμεταλλευόμενος λάθος του τερματοφύλακα, η ενέργειά του θεωρήθηκε χαρακτηριστική μιας νοοτροπίας που η τεχνική ηγεσία προσπαθούσε να αλλάξει.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, είχε δουλέψει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από την άφιξή του στην εθνική ομάδα το 2024, προσπάθησε να του εξηγήσει τι απαιτείται από έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε ένα σύνολο με μεγάλες φιλοδοξίες.

Του έδειξε βίντεο, συζήτησε μαζί του πολλές φορές και δεν δίστασε ακόμη και να τον αφήσει εκτός αγώνων όταν θεωρούσε ότι η συμπεριφορά του δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της ομάδας.

Η αλλαγή, ωστόσο, δεν έγινε από τη μία ημέρα στην άλλη.

Μετά το τέλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Ντίαθ κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω. Ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την ομάδα. Η απόσταση όμως που είχε δημιουργηθεί, ιδιαίτερα με τον Χακίμι, δεν εξαφανίστηκε αμέσως.

Χρειάστηκε η παρέμβαση του νέου τεχνικού επιτελείου του Μοχάμεντ Ουαμπί, αλλά και ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ώστε να πέσουν οι τόνοι. Δεν πρόκειται για μια σχέση που μετατράπηκε ξαφνικά σε στενή φιλία, όμως το κοινό συμφέρον του Μαρόκου έγινε η προτεραιότητα.

Στο Μουντιάλ η εικόνα του Ντίαθ είναι διαφορετική.

Ο 26χρονος άσος δείχνει μεγαλύτερη διάθεση να υπηρετήσει την ομάδα. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήρθε στο παιχνίδι απέναντι στον Καναδά, όταν αντί να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, προτίμησε να δώσει την ασίστ στον Αζεντίν Ουναϊ.

Σε προηγούμενη περίοδο της καριέρας του ίσως να είχε επιλέξει το προσωπικό τελείωμα. Αυτή τη φορά επέλεξε το συλλογικό όφελος. Οι αριθμοί του στο τουρνουά είναι χαρακτηριστικοί: τέσσερις ασίστ και κανένα γκολ. Για έναν ποδοσφαιριστή με την ποιότητά του ίσως δεν είναι οι αριθμοί που περιμένουν πολλοί, όμως αποτυπώνουν μια διαφορετική προσέγγιση.

Ο ίδιος ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαμπί, τον στηρίζει δημόσια. «Περιμένω από τους παίκτες μου να είναι αφοσιωμένοι και ο Μπραΐμ είναι. Ίσως δεν έχει προσφέρει όσα στο Κύπελλο Εθνών, αλλά η διοργάνωση είναι μεγάλη. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες μας», τόνισε.

Σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική του ανάκαμψη έχει παίξει και η οικογένειά του. Ο πατέρας του βρίσκεται δίπλα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άνθρωποι που γνωρίζουν την πορεία του υποστηρίζουν ότι η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα του Μαρόκου ήταν πάντα πραγματική. Για τον Ντίαθ, η αναμέτρηση με τη Γαλλία αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν αγώνα.

Είναι η ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής που κυνηγά τη δική του στιγμή, αλλά εκείνος που μπορεί να γράψει ιστορία μαζί με μια ολόκληρη χώρα.

Και ίσως, αυτή τη φορά, ο Χακίμι και οι συμπαίκτες του να βλέπουν έναν διαφορετικό Μπραΐμ Ντίαθ.