Γαλλία – Μαρόκο: Το ματς που ξυπνά μνήμες, εντάσεις και φόβους στους δρόμους

Γαλλία – Μαρόκο, ένα παιχνίδι με βαριά ιστορία, εύθραυστη συμφιλίωση, παλιές εντάσεις και φόβους για επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού.

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας για μια θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο κουβαλά μαζί της δεκαετίες ιστορίας, μεταναστευτικών διαδρομών, πολιτικών εντάσεων και πολιτισμικών δεσμών. Για 90 λεπτά, δύο εθνικές ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο γήπεδο, όμως πίσω από τη μπάλα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία: η σχέση δύο χωρών που παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες, αλλά ταυτόχρονα συχνά διχάζονται από το παρελθόν τους.

Στη Γαλλία ζει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες μαροκινής καταγωγής εκτός του Μαρόκου. Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μαροκινές ρίζες, σύμφωνα με στοιχεία του 2019, δημιουργώντας έναν ανθρώπινο δεσμό που ξεπερνά τα σύνορα. Για πολλούς από αυτούς, η εθνική ομάδα του Μαρόκου δεν αντιπροσωπεύει μια «ξένη» χώρα, αλλά την ιστορία των γονιών και των παππούδων τους.

Η ιστορία της Ομαϊμά αποτυπώνει αυτή τη διπλή ταυτότητα. Γεννημένη στη Γαλλία από Μαροκινούς γονείς, μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Για χρόνια αγωνίστηκε επαγγελματικά στην πυγμαχία και σήμερα εργάζεται ως προπονήτρια σε γυμναστήριο του Παρισιού. Η καθημερινή της διαδρομή από το Ορλί προς το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας είναι εύκολη σε σύγκριση με το ταξίδι που έκαναν οι γονείς της όταν άφησαν το Μαρόκο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

«Εκείνοι πραγματικά πάλεψαν για να τα καταφέρουν», λέει στην Equipe. Για ανθρώπους όπως εκείνη, η στήριξη προς το Μαρόκο δεν σημαίνει απόρριψη της Γαλλίας. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης με την οικογενειακή μνήμη, τη γλώσσα και τις ρίζες τους.

Από το γήπεδο στους δρόμους

Ακριβώς αυτή η σύνθετη ταυτότητα είναι που κάνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση διαφορετική. Το ποδόσφαιρο στη Γαλλία δεν είναι μόνο άθλημα· είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Πολλοί παίκτες με μεταναστευτική καταγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με το ερώτημα ποια χώρα θα εκπροσωπήσουν.

Η περίπτωση του Μαρόκου είναι χαρακτηριστική. Η εθνική ομάδα της χώρας έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν ή αναδείχθηκαν στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, αλλά επέλεξαν να φορέσουν τη φανέλα της χώρας των γονιών τους. Για τους ίδιους, αυτή η επιλογή αποτελεί συνέχεια της προσωπικής τους ιστορίας. Για μέρος της γαλλικής κοινωνίας, ωστόσο, παραμένει ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί συζητήσεις γύρω από την ένταξη και την εθνική ταυτότητα.

Η μνήμη του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 παραμένει νωπή. Όταν η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο και προκρίθηκε στον τελικό, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους γαλλικών πόλεων για να πανηγυρίσουν ή να εκφράσουν την απογοήτευσή τους. Σημειώθηκαν επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία συνελήφθησαν 266 άτομα και ένας έφηβος έχασε τη ζωή του.

Οι γαλλικές αρχές γνωρίζουν ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε δοκιμασία δημόσιας τάξης. Τον Μάιο του 2025, περίπου 20.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι πανηγυρισμοί εξελίχθηκαν σε επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων, γεγονός που χρησιμοποιήθηκε πολιτικά από την ακροδεξιά στη Γαλλία.

Λογισμικό παρακολούθησης και ψυχρές σχέσεις

Οι σχέσεις Παρισιού και Ραμπάτ έχουν πίσω τους μια μακρά και περίπλοκη ιστορία. Το Μαρόκο υπήρξε γαλλικό προτεκτοράτο από το 1912 έως την ανεξαρτησία του το 1956. Έκτοτε, η Γαλλία παρέμεινε ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας, ενώ η συνεργασία στην ασφάλεια και στις πληροφορίες αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της σχέσης τους.

Ωστόσο, οι δύο χώρες πέρασαν τα τελευταία χρόνια μια περίοδο έντασης. Το 2021, δημοσιογραφικές έρευνες υποστήριξαν ότι οι μαροκινές αρχές είχαν χρησιμοποιήσει το ισραηλινής κατασκευής λογισμικό παρακολούθησης Pegasus για να στοχοποιήσουν τηλέφωνα του Εμανουέλ Μακρόν και άλλων Γάλλων αξιωματούχων. Το Ραμπάτ αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως το περιστατικό επιβάρυνε σημαντικά το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Νέα ένταση προέκυψε το 2023, όταν μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Μαρόκο η κυβέρνηση του Ραμπάτ δεν αποδέχθηκε την προσφορά γαλλικής βοήθειας, σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές σχέσεις παρέμεναν ψυχρές.

Η αλλαγή ήρθε το 2024, όταν ο Μακρόν στήριξε τη θέση του Μαρόκου για τη Δυτική Σαχάρα, ευθυγραμμιζόμενος με χώρες όπως η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή βοήθησε στην αποκατάσταση των σχέσεων και άνοιξε ξανά τον δρόμο για συνεργασία σε θέματα όπως το εμπόριο, η ασφάλεια και η μετανάστευση.

Ο Μπαπέ, ο Χακίμι και η εικόνα μιας άλλης Γαλλίας

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της σύνθετης σχέσης βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός της Γαλλίας Κιλιάν Μπαπέ και ο αρχηγός του Μαρόκου Ασράφ Χακίμι δεν είναι απλώς αντίπαλοι. Υπήρξαν συμπαίκτες στην Παρί Σεν Ζερμέν και διατηρούν στενή φιλία εκτός γηπέδου. Η προσωπική τους σχέση δείχνει μια άλλη πλευρά της ιστορίας: μια γενιά αθλητών που συνδέει διαφορετικούς κόσμους αντί να τους χωρίζει.

Ακόμη και πολιτικά, η προσέγγιση Γαλλίας και Μαρόκου έχει δημιουργήσει μια ασυνήθιστη κατάσταση. Η κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Γαλλίας–Μαρόκου στη γαλλική Βουλή προεδρεύεται από την Ελέν Λαπόρτ, στέλεχος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τη σχέση των δύο χωρών «ισχυρή και διαρκή», βασισμένη σε «βαθιούς ανθρώπινους δεσμούς και ειλικρινή φιλία».

Περισσότερο από ένα αποτέλεσμα

Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει του αγώνα, απαγορεύοντας φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα και προετοιμαζόμενες για πιθανές εντάσεις. Ο στόχος, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι να περιοριστούν οι πανηγυρισμοί, αλλά να αποτραπούν φαινόμενα βίας.

Όμως η πραγματική σημασία αυτής της αναμέτρησης βρίσκεται πέρα από το αποτέλεσμα. Η Γαλλία και το Μαρόκο δεν θα παίξουν μόνο για μια θέση στα ημιτελικά. Θα βρεθούν αντιμέτωπες δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες ιστορίες: η χώρα όπου γεννήθηκε κάποιος και η χώρα από την οποία ξεκίνησε η οικογενειακή του διαδρομή.

Το ποδόσφαιρο απλώς φέρνει αυτή τη συζήτηση στο προσκήνιο. Για μία βραδιά, ένα γήπεδο μπορεί να γίνει ο χώρος όπου συναντιούνται η πολιτική, η μετανάστευση, η μνήμη και η ταυτότητα μιας ολόκληρης εποχής.

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