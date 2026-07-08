Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιλογή της FIFA να ορίσει μόνο Αργεντίνους διαιτητές στο ματς της Γαλλίας με το Μαρόκο (9/7).

Τα προημιτελικά του φετινού Μουντιάλ βρίσκονται προ των πυλών, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (9/7, 23:00) Γαλλία και Μαρόκο θα δώσουν τη δική τους μάχη για μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Οι Τρικολόρ είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί, τόσο στο αντάμωμα με τους Αφρικανούς, όσο και γενικότερα για να αναδειχθούν Παγκόσμιοι πρωταθλητές και να διαδεθχούν την Αργεντινή, που τους κέρδισε στα πέναλτι στον τελικό του 2022 στο Κατάρ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχουν ξεσπάσει έντονες αντιδράσεις για την επιλογή της FIFA να ορίσει εξ' ολοκλήρου την διαιτητική ομάδα με Αργεντίνους! Ο λόγος είναι φυσικά η κόντρα που υπάρχει μεταξύ των δυο χωρών, σε συνάρητη και με το γεγονός πως η παρέα του Λιονέλ Μέσι αποτελεί τη μεγάλη αντίπαλο των Γάλλων στο φετινό τουρνουά.

Ο Φακούντο Τέγιο ορίστηκε ως ο «άρχων» της αναμέτρησης, ενώ για πρώτη φορά σε αυτό τον θεσμό (σσ φέτος) όλη η ομάδα θα προέρχεται από την ίδια χώρα. Η FIFA μπορεί να υποστηρίζει πως όλοι οι ρέφερι έφτασαν σε αυτό το σημείο με την αξία τους, ωστόσο η επιλογή προκαλεί πολλά ερωτηματικά και θεωρίες συνωμοσίας.

Πάντως οι Γάλλοι διεθνείς δεν θέλησαν να «ρίξουν λάδι στη φωτιά» και δήλωσαν πως σκέφτονται αποκλειστικά το παιχνίδι.