Ο Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος ήταν μοιραίος στον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες, τρεις ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, «έσπασε» τη σιωπή του, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο μέσος της Νιούκαστλ, που ήταν μοιραίος για τη «Σελεσάο», καθώς αστόχησε στο πέναλτι που θα έδινε το προβάδισμα στην ομάδα του, εξομολογήθηκε πως βιώνει «τον μεγαλύτερο πόνο» της αθλητικής του ζωής και αποκάλυψε τη στιγμή που τον βοήθησε να αρχίσει να ανακάμπτει και αυτή δεν ήταν άλλη από μία τρυφερή συνομιλία με τα παιδιά του.

Αναλυτικά η ανάρτηση το Γκιμαράες:

«Έχω γράψει και σβήσει αυτό το μήνυμα τόσες πολλές φορές που έχω χάσει το μέτρημα. Ήμουν πάντα παρών στις νίκες, οπότε δεν υπάρχει τίποτα πιο δίκαιο από το να εμφανίζομαι τώρα και να μην κρύβομαι για να σας μιλήσω στην ήττα» .

«Το ποδόσφαιρο, που μου έχει δώσει όλα όσα έχω, είναι πλέον υπεύθυνο και για τον μεγαλύτερο πόνο των 28 χρόνων της ζωής μου. Το να αστοχήσω στο πέναλτι και να αποκλειστώ στη φάση των 16 είναι δύσκολο, είναι πολύ επώδυνο, πονάει πολύ, αλλά θα είναι απλώς ένα ακόμη εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσω. Έχω περάσει τόσα πολλά που μόνο εγώ γνωρίζω... Είμαι σίγουρος ότι, όσο άσχημα κι αν νιώθω αυτή τη στιγμή, όλα θα περάσουν».

«Το πιο απίστευτο από όλα ήταν η επιστροφή μου σπίτι μετά την πιο θλιβερή μέρα της ζωής μου και το πρώτο πράγμα που μου είπαν τα παιδιά μου όταν ξύπνησα ήταν: "Μπαμπά, πάμε να παίξουμε μπάλα;". Αυτό με έκανε να καταλάβώ ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κακές ή καλές μέρες, το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα η μεγάλη μου αγάπη».

«Αναλαμβάνω την ευθύνη, όπως πάντα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Είναι πολύ λυπηρό το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά σίγουρα ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Το όνειρο δεν έχει τελειώσει. Ζει στην καρδιά μου και στις καρδιές εκατομμυρίων παθιασμένων οπαδών στη χώρα μας. Τώρα είναι η ώρα να σκεφτώ, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου με την οικογένειά μου και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός», σημείωσε ο 28χρόνος διεθνής.