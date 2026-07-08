Ριβάλντο για Μέσι: «Συνεχίζει να δείχνει το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Αργεντινής, αγώνες σαν κι αυτόν μεγαλώνουν το ποδόσφαιρο»

Μέλι έσταξε ο Ριβάλντο για τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας πως παιχνίδια όπως το Αργεντινή – Αίγυπτος (3-2) είναι αυτά που μεγαλώνουν το ποδόσφαιρο.

Η Αργεντινή πέτυχε μία απίθανη ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο, ανατρέποντας το 2-0 του 79ου λεπτού σε 3-2 παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο καλύτερο ματς που έχουμε δει μέχρι στιγμής στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν, φυσικά, ο Λιονέλ Μέσι. Όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, ο αρχηγός της Αλμπισελέστε βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα, μοίρασε ασίστ και πήρε από το χέρι την ομάδα του Σκαλόνι και την οδήγησε σε μία πρόκριση που κακά τα ψέματα δύσκολα θα ξεχαστεί... Ο Αργεντίνος σταρ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τη λήξη, με την εικόνα του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Μέσι γνώρισε την αποθέωση από ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και μέσα στους πολλούς που τον αποθέωσαν ήταν και ο Ριβάλντο, ο οποίος θέλησε να πλέξει το εγκώμιο του Αργεντίνου με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Τι πάθος, τι θέληση για τη νίκη, τι αγώνας και τι αυταπάρνηση από όλους! Αυτό ακριβώς περιμένει ο φίλαθλος να βλέπει μέσα στο γήπεδο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Να μιλήσει κανείς για τον @leomessi είναι σαν να λέει τα αυτονόητα. Τι παίκτης! Στα 39 του χρόνια, αγωνιζόμενος στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει να δείχνει το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Αργεντινής, πανηγυρίζει, παλεύει, δακρύζει και, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται καθοριστικός.

Είμαι Βραζιλιάνος, αγαπώ τη χώρα μου και θα υποστηρίζω πάντα την εθνική μας ομάδα. Η αντιπαλότητα είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όμως ξέρω επίσης να αναγνωρίζω και να θαυμάζω όταν βλέπω έναν σπουδαίο αγώνα και μια ομάδα να δίνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο.

Αγώνες σαν κι αυτόν μεγαλώνουν το ποδόσφαιρο και είναι αντάξιοι ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για την πρόκρισή της».

