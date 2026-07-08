Μπήκαμε στην 8άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εκτός από την ευρωπαϊκή υπεροχή, οι μισές χώρες δεν ξεκίνησαν με νικηφόρο αποτέλεσμα τη διοργάνωση.

Σε ρυθμούς... προημιτελικών κινείται το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 καθώς ολοκληρώθηκε η εικόνα της τελικής 8άδας με τις έξι από τις οκτώ ομάδες να είναι από την Ευρώπη και μόλις μία από τη Λατινική Αμερική (Αργεντινή) και μία από την Αφρική (Μαρόκο).

Συγκεκριμένα, στα προημιτελικά βρίσκονται οι Γαλλία, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Βέλγιο, Ισπανία, Μαρόκο και Ελβετία και εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή υπεροχή, τις μισές από αυτές τις χώρες τις ενώνει και κάτι άλλο.

Τέσσερις από τις οκτώ χώρες των προημιτελικών ξεκίνησαν με το... αριστερό τη φετινή διοργάνωση αλλά καμία δεν έχασε. Όλες έφεραν ισοπαλία στην πρεμιέρα του θεσμού και για κάποιες ήταν και μία μεγάλη «γκέλα».

Αρχικά η Ισπανία ως πρωταθλήτρια Ευρώπης μπλόκαρε πάνω στο Πράσινο Ακρωτήρι και με δίχως σκορ (0-0) ξεκίνησε με το... αριστερό το Μουντιάλ των ΗΠΑ ενώ στην ίδια μοίρα ήταν και η Ελβετία που σοκαρίστηκε από το Κατάρ καθώς ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό (1-1).

Από εκεί και πέρα, το Μαρόκο αντιμετώπισε τη Βραζιλία του Αντσελότι, οπότε η ισοπαλία με 1-1 μοιάζει περισσότερο fair από τις υπόλοιπες ενώ περίπου στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το Βέλγιο μετά το ισόπαλο 1-1 με την Αίγυπτο του Σαλάχ.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες τέσσερις, οι νίκες τους ήταν επιβλητικές στην 1η αγωνιστική των ομίλων, όπου η Αργεντινή πέρασε... αέρα από την Αλγερία (3-0), όπως και η Νορβηγία κόντρα στο Ιράκ (4-1). Η Αγγλία νίκησε την Κροατία με 4-2 ενώ η Γαλλία δυσκολεύτηκε περισσότερο αλλά επικράτησε εν τέλει με 3-1 της Σενεγάλης.