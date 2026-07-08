Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αιγύπτου με 3-2.

Το ματς-έπος του φετινού Μουντιάλ είναι ως τώρα δίχως αμφιβολία αυτό της Αργεντινής με την Αίγυπτο, όπου η παρέα του Λιονέλ Μέσι γύρισε από την... κόλαση του 0-2 στον παράδεισο του 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Ο Pulga ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι καθοριστικότατος, αφού με γκολ και ασίστ βοήθησε τα μέγιστα έτσι ώστε η Αλμπισελέστε να κλείσει ραντεβού με την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00). Παράλληλα, έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό τουρνουά (21 στο σύνολο) και έπιασε τις 9 ασίστ στην ιστορία, όντας μόνος πρώτος στη σχετική λίστα.

Τα παραπάνω θέλησε να... αποθεώσει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο παλαίμαχος Σουηδός άσος που εργάζεται ως τηλεσχολιαστής στο Fox Sports τόνισε πως ο Μέσι έγινε ένα... τέρας που κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει, ενώ ανέφερε πως παρότι έχει κερδίσει τα πάντα, συνεχίζει να έχει κίνητρο στα 39 του χρόνια.

«Έγινε ένα ''τέρας'' και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Είναι αυτός που είδα, που είδαμε, αυτός που συνεχίζουμε να βλέπουμε. Μπορείς να δεις επίσης πόσο συγκινημένος ήταν, πόσα σημαίνει για αυτόν (σσ η πρόκριση).

Θυμίζω έχει ήδη κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει κερδίσει ένα σωρό τρόπαια, ένα σωρό ''Χρυσές Μπάλες'', βραβεία Player of The Year της FIFA, τα πάντα! Μπορώ να κάθομαι εδώ και απλά να σας παρουσιάζω το βιογραφικό του. Το οποίο είναι τέλειο. Αλλά ακόμη το θέλει (σσ να κατακτάει τίτλους), και αυτό είναι εντυπωσιακό».