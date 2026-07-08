Μετά το 0-0 σε 120' αγώνα, η Ελβετία επικράτησε 4-3 της Κολομβίας στα πέναλτι και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1954, η Ελβετία θα βρεθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Μετά το 0-0 σε 120 λεπτά αγώνα ενάντια στην Κολομβία, η παρέα του Γκρανίτ Τζάκα επικράτησε 4-3 στα πέναλτι και πέρασε στην οκτάδα, εκεί όπου περιμένει η Αργεντινή.

Ο ρυθμός ήταν καλός στα πρώτα λεπτά ωστόσο η μεγάλη φάση άργησε να έρθει και καταγράφηκε στο 21', όταν το ωραίο πλασέ του Πουέρτα ανάγκασε σε ακόμη πιο ωραία εκτίναξη και επέμβαση τον Κόμπελ. Η απάντηση από πλευράς Ελβετών, ήρθε εννέα λεπτά αργότερα, με τον Βάργκας να αποκρούει το σουτ του Ρίντερ από πλάγια θέση, ενώ στο 32' ο Κολομβιανός δεν ανησύχησε ιδιαίτερα με τη συρτή προσπάθεια του Εντόι.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Ελβετία πιο κινητική και τους Σο (47') και Ρίντερ (53') να έχουν άστοχες προσπάθειες, ενώ στο 60' ο Ντίας δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κόμπελ. Ο Σουάρες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση τρία λεπτά αργότερα αλλά απέτυχε να βρει καλά την μπάλα, με το 0-0 εντέλει να μην αλλάζει και την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση.

Εκεί, το ματς... άναψε στο 99', όταν η κεφαλιά του Λουκούμι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κόμπελ, ο οποίος σταμάτησε εν συνεχεία το σουτ του Καμπάς (101'). Η ελβετική απάντηση ήρθε τρία λεπτά μετά, με τον Βάργκας να σταματά το δυνατό σουτ του Αμντουνί. Στο δεύτερο μέρος του έξτρα ημιώρου, ο Καμπάς ήταν άστοχος σε τετ α τετ στο 115', με τα πάντα να κρίνονται στα πέναλτι.

Οι Ελβετοί αποδείχτηκαν πιο ψύχραιμοι, με τον Ακάντζι να αστοχεί αλλά τους Σάντσες (δοκάρι) και Ερνάντες (απόκρουση Κόμπελ) να τον μιμούνται, με αποτέλεσμα η ομάδα του Μουράτ Γιακίν να πάρει μια τεράστια πρόκριση.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια (86' Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (71' Μούχαϊμ) - Φρόιλερ, Τζάκα - Ρίντερ (103' Αμντουνί), Γιασάρι (46' Σο), Εντόι (90+2' Βάργκας) - Εμπολό (86' Ίτεν)

Κολομβία: Βάργκας - Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι (119' Μίνα), Μοχίκα - Πουέρτα, Λέρμα (82' Ρίος), Αρίας (66' Καμπάς) - Ροντρίγκες (66' Κιντέρο), Σουάρες (82' Ερνάντες), Ντίας