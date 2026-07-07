Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Η αντίδραση του Σκαλόνι στην ανατροπή
Άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σπουδαία εποχή της Αργεντινής τα τελευταία χρόνια, ο Λιονέλ Σκαλόνι έζησε μία ακόμη μεγάλη στιγμή στον πάγκο της Αλμπισελέστε, βλέποντας τους παίκτες του να καταγράφουν μία ασύλληπτη ανατροπή ενάντια στην Αίγυπτο.
Ενδεικτική, η αντίδραση του προπονητή των παγκόσμιων πρωταθλητών όταν ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε το τρομερό comeback, στις καθυστερήσεις, με τον Αργεντινό ομοσπονδιακό τεχνικό να μην μπορεί καν να πανηγυρίσει από το σοκ!
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