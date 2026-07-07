Ολική επαναφορά για την Αργεντινή, με τον Έντσο Φερνάντες να κάνει το 3-2 ενάντια στην Αίγυπτο με τρομερή κεφαλιά στο 90+2'.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν ήθελαν απλά να στείλουν το ματς με την Αίγυπτο στην παράταση. Ήθελαν να ολοκληρώσουν την τεράστια ανατροπή στην κανονική διάρκεια του αγώνα και τα κατάφεραν, καθώς στο 90+2', ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Έντσο Φερνάντες κι εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με απίθανη κεφαλιά, κάνοντας το 3-2 για την Αργεντινή!