Αργεντινή - Αίγυπτος: Προβάδισμα για τους Φαραώ με καρφωτή κεφαλιά (vid)
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Η Αίγυπτος πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στην Αργεντινή κι έγραψε το 1-0 με κεφαλιά του Ιμπραΐμ.
Ιδανικό ξεκίνημα για την Αίγυπτο στο ματς απέναντι στην Αργεντινή! Μόλις στο 15΄του αγώνα ο Άτια έκανε τη σέντρα στην περιοχή, με τον Ιμπραΐμ να παίρνει την κεφαλιά και να αφήνει «άγαλμα» τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για το 1-0 των Φαραώ.
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