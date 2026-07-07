Μέλη του Ευρωκοινωβουλίου ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση Μπάλογκαν.

Μπορεί οι ΗΠΑ να έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου χάνοντας με το βαρύ 4-1 από το Βέλγιο, εντούτοις το... τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης καλά κρατεί. Αυτό, φυσικά, λόγω του Φόλαριν Μπάλογκαν, που αγωνίστηκε κανονικά παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο ματς των Αμερικανών, κατόπιν απόφασης της FIFA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ήρθε σε επαφή με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις ανά την υφήλιο και έχει φέρει τον Τζάνι Ινφαντίνο στο στόχαστρο.

Μάλιστα, το ζήτημα έχει φέρει την αντίδραση και μελών του Ευρωκοινοβουλίου, τα οποία ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες αναστάλθηκε η τιμωρία του επιθετικού της USMNT! Η εν λόγω επιστολή εστάλη στις 27 Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ωθεί να λάβουν επίσημα μέτρα κατά της FIFA, ζητώντας τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Νιώθουμε ότι είναι ώρα οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, εκ των οποίων όλες είναι μέλη της FIFA, να παρέμβουν και να ζητήσουν από τη FIFA να διερευνήσει τη διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.