Επίδειξη δύναμης έκανε το Βέλγιο κόντρα στις ΗΠΑ (4-1), ο σκόρερ Λουκάκου πέρασε (ξανά) ως αλλαγή βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έγραψε ιστορία.

Το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των ΗΠΑ και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ωστόσο, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη μας για την άνετη νίκη των «Κόκκινων Διαβόλων» και τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τραμπ, αλλά και για το ιστορικό επίτευγμα του Ρόμελου Λουκάκου.

Τις ώρες που προηγήθηκαν της αναμέτρησης, έγινε αρκετός ντόρος για την απόφαση της FIFA να επιτρέψει τη συμμετοχή του Μπαλογκάν, παρά το γεγονός ότι είχε αποβληθεί στον αγώνα των ΗΠΑ απέναντι στη Βοσνία. Η πρωτοφανής αυτή απόφαση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, ωστόσο το Βέλγιο δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην Team USA.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έστειλαν σπίτι της την τρίτη διοργανώτρια χώρα του τουρνουά, μετά το Μεξικό και τον Καναδά, με τον Λουκάκου να είναι σε κέφια και να γράφει ιστορία!

Ο Βέλγος φορ πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τέσσερις φορές σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας περάσει και στα τέσσερα παιχνίδια ως αλλαγή.

Ας το δούμε αναλυτικότερα... κόντρα στις ΗΠΑ, ο 33χρονος παίκτης της Νάπολι μπήκε στο ματς στο 67ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Ντε Κέτελαρ, και στις καθυστερήσεις έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας στο 93' το τελικό 4-1. Στο προηγούμενο ματς με τη Σενεγάλη (3-2) ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ και τον... δρόμο για τη μεγάλη ανατροπή. Ακόμη στο ματς με την Νέα Ζηλανδία (1-5), όπου η ομάδα του Γκαρσία έκανε πάρτι, ο Βέλγος φορ πέρασε στο 85' και στο 86΄ σκόραρε για το 4-1. Το τέταρτο τέρμα του ήρθε απέναντι στην Αίγυπτο, με το γκολ να καταγράφεται ως αυτογκόλ του Χάνι. Ο Βέλγος φορ προσπάθησε να σκοράρει με το πόδι, όμως η μπάλα βρήκε στο σώμα του αμυντικού των Φαραώ και κατέληξε στα δίχτυα.

4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.



Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP July 7, 2026

Να θυμίσουμε πως το επόμενο «ραντεβού» του Βελγίου είναι την Παρασκευή 10 Ιουλίου κόντρα στην Ισπανία (Ερτ2, Live από το Gazzetta)