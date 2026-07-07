Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των «16»!

Το παζλ των «8» συμπληρώνεται απόψε με τις τελευταίες αναμετρήσεις των «16» και η Ανάλυση της Ημέρας επιστρέφει, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που θα μας απασχολήσουν στα δύο ματς.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προχωρά από φάση σε φάση και η ανάλυση συνεχίζεται παρέα με το Πάμε Στοίχημα, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στα ματς της διοργάνωσης.

Απόψε, ολοκληρώνεται το «παζλ» των προημιτελικών, με δύο ακόμα αναμετρήσεις για τη φάση των «16» που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια της 8άδας:

Αργεντινή - Αίγυπτος: Έμφαση στο γκολ των Φαραώ και του Μέσι

Το μονοπάτι των νοκ-άουτ εκ πρώτης όψεως έμοιαζε βατό για την υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια. Ήδη από το πρώτο εμπόδιο, ωστόσο, η Αργεντινή κατάλαβε πως δεν θα έχει το εύκολο έργο που περίμεναν άπαντες, με το ηρωικό Πράσινο Ακρωτήρι να φέρνει στα όριά της την Αλμπισελέστε και να την υποχρεώνει σε παράταση.

Η πρόκριση που ήταν και το ζητούμενο, εν τέλει ήρθε για την παρέα του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συνεχίζει απτόητος, μετρώντας γκολ σε 8 διαδοχικά παιχνίδια Παγκοσμίου: από τους «16» του Μουντιάλ 2022, μέχρι τους «32» του Μουντιάλ 2026.

Στον αντίποδα, η Αίγυπτος πανηγυρίζει ήδη για μια ιστορική πρόκριση, την παρθενική της σε νοκ-άουτ παιχνίδι Παγκοσμίου και αναμένεται να παραταχθεί με άγνοια κινδύνου κόντρα στους κατόχους του τίτλου. Έχει αποδείξει με τη μέχρι τώρα πορεία της πως είναι σκληρό καρύδι και μια ομάδα που βρίσκει τρόπο να σκοράρει σε κάθε ματς. Με την ίδια ευκολία, ωστόσο, που δέχεται.

Το goal/goal έχει επιβεβαιωθεί σε όλα τα παιχνίδια των Φαραώ στο τουρνουά και προβλέπουμε πως θα επιβεβαιωθεί εκ νέου, μαζί με ένα ακόμα μοτίβο: το να σκοράρει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θέλει να ξεφύγει ξανά από τους διώκτες του (Μπαπέ, Χάαλαντ) για το Χρυσό Παπούτσι.

Επιλογή μας, λοιπόν, το goal/goal με anytime σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι.

Ελβετία - Κολομβία: Κλειστή μονομαχία και στο ξέφωτο… πέναλτι

Όσο ανοιχτό ζευγάρι μοιάζει ως προς την έκβασή του, τόσο… κλειστό αναμένεται το παιχνίδι ως προς τα γκολ και το πού θα χρειαστεί να φτάσει το «μπρα ντε φερ» για να έχουμε νικητή.

Η Ελβετία επιβεβαίωσε για άλλο ένα τουρνουά πως έχει τον τρόπο της να φτάνει «σβηστά» στα νοκ-άουτ, και πλέον στοχεύει στην παρθενική της πρόκριση από δεύτερο νοκ-άουτ ματς στο ίδιο τουρνουά, με φόντο την επιστροφή σε προημιτελικά έπειτα από 72 ολόκληρα χρόνια.

Από την άλλη, η Κολομβία έχει επίσης κερδίσει τις εντυπώσεις τερματίζοντας 1η σε όμιλο με την Πορτογαλία, είναι αήττητη με μόλις ένα γκολ παθητικό, ενώ επιθετικά καταφέρνει να δημιουργεί τις στιγμές της, χωρίς ωστόσο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

Σε ένα τόσο ισορροπημένο παιχνίδι δύο διαφορετικών «σχολών», όπου κρίνεται η ιστορική παρουσία στους «8» του Παγκοσμίου, περιμένουμε ένα ματς τακτικής και υπομονής από τις δύο ομάδες, το οποίο δεν αποκλείεται να φτάσει στο όριό του: επιλέγουμε επομένως το Under 2,5 και την πρόκριση οποιασδήποτε ομάδας στα πέναλτι.

