Ο Φολαρίν Μπαλογκάν σχολίασε την αποφαση της Ομοσπονδίας να ανασταλεί η κόκκινη κάρτα του και να επιτραπει η συμμετοχή του στον αγώνα των ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο.

Ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ημέρων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι αδιαμφισβήτητα ο Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος έγινε η «πέτρα» του νέου σκανδάλου της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός επιθετικός είχε δει την κόκκινη κάρτα στον προηγούμενο αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όμως του επετράπη να αγωνιστεί κανονικά στο ματς με το Βέλγιο για τους «16» της διοργάνωσης, μετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA.

Σε δηλώσεις του μετά τη συντριβή από τους «Κόκκινους Διαβόλους», ο στράικερ της Μονακό δήλωσε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην απόφαση, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι δεν εξεπλάγη από τη διαμάχη που ξέσπασε γύρω από την ξαφνική διαθεσιμότητά του να αγωνιστεί στον συγκεκριμένο αγώνα.

«Όταν αυτή η απόφαση ανατραπεί, φυσικά και θα είναι αμφιλεγόμενη. Οπότε για μένα, είναι κάτι που δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα. Αλλά ως παίκτης, η δουλειά μου είναι απλώς να βγαίνω εκεί έξω και να επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω καλά».

Με την πολιτική επιρροή που μπορεί να επεριείχε η απόφαση αυτή, ο 25χρόνος διεθνής σημείωσε πως το μόνο που ήξερε ήταν ότι δεν επρόκειτο να παίξει μέχρι να του πουν ότι μπορούσε να αγωνιστεί.

«Έπρεπε να σεβαστώ αυτό το πρωτόκολλο. Δεν γνώριζα πολλά γι' αυτό. Όπως είπα, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου είπαν ότι μου επιτράπηκε να παίξω. Δεν είχα καμία ανάμειξη στη διαδικασία και αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με εμένα προσωπικά. Απλώς συνεχάρη το Βέλγιο. Όπως και όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα, πρέπει να το χειριστείς με τον σωστό τρόπο».