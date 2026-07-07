Μουντιάλ 2026: Ο Ονάνα υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα του Βελγίου με τις ΗΠΑ

Ο μέσος του Βελγίου, Αμαντού Ονάνα, υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση κόντρα στις ΗΠΑ για τους «16» του Μουντιάλ και θα τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 8 μήνες.

Ο μέσος της Άστον Βίλα, Αμαντού Ονάνα, αναμένεται να τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 7 με 8 μήνες, μετά από τη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) που υπέστη κατά τη διάρκεια της νίκης του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07).

Ο 24χρονος μέσος των «Χωριατών» αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα εθεάθη να πανηγυρίζει τη μεγάλη πρόκριση των «Κόκκινων Διαβόλων» με πατερίτσες και νάρθηκα γύρω από το δεξί του γόνατο.

🚨🇧🇪 Amadou Onana has suffered ACL rupture and will be out for 7-8 months.



World Cup and start of the season over for Belgium and Aston Villa midfielder, as @TheAthleticFC report. pic.twitter.com/AxtOqvaXNg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Ο τραυματισμός αυτός είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τον σύλλογο από το Μπέρμιγχαμ, καθώς ο Ονάνα δεν είναι ένας εύκολος παίκτης για να αντικατασταθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, ο Ουνάι Έμερι δεν σχεδίαζε να κάνει κάποια σπουδαία μεταγραφή στη θέση αυτή, όμως ο τραυματισμός του 24χρόνου διεθνή αναγκάζει τώρα την ομάδα να επανεκτιμήσει τις προθέσεις της.