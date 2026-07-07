Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τάχθηκε δημόσια υπέρ του Κιλιάν Μπαπέ ενάντια στη χυδαία ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή πολιτικό.

Μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουαής, ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε στόχος μίας φρικτής ρατσιστικής επίθεσης από την Παραγουανή πολιτικό Σελέστ Αμαρίγια. «Ο βάρβαρος δεν έμαθε ούτε να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες. Έπρεπε να του είχε δείξει το μεσαίο δάχτυλο ο Ορλάντο Χιλ. Εγώ το κάνω στη Γερουσία και δεν τρέχει τίποτα».

«Αποικιοκρατούμενε Καμερουνέζε, που το παίζεις σκληρός προσποιούμενος ότι είσαι Γάλλος. Γεμάτος κόμπλεξ, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήσουν νευρικός και τρομοκρατημένος σε όλο τον αγώνα, όπως και όλη η ομάδα σου. Δεν καταφέρατε να βάλετε ούτε ένα γκολ, κερδίσατε από καθαρή τύχη...», έγραψε η Γερουσιαστής στον προσωπικό της λογαριασμό στο «Χ».

Στο πλευρό του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης τάχθηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος με ανακοίνωση του καταδίκασε τα χυδαία ρατσιστικά σχόλια της Αμαρίγια.

«Ένα ακόμη γκολ από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Αυτή τη φορά ενάντια στον ρατσισμό. Την πλήρη υποστήριξή μου. Όταν οι λέξεις προσπαθούν να δυσφημίσουν, οι αξίες μας αντιστέκονται: αξιοπρέπεια, σεβασμός, αδελφοσύνη», έγραψε ο Μακρόν στον λογαριασμό του στο «X».