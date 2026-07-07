Μουντιάλ 2026: Το καυστικό σχόλιο των Βέλγων μετά την πρόκριση
Το Βέλγιο πήρε τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07) μία τεράστια νίκη, καθώς επικράτησε των ΗΠΑ με το επιβλητικό 4-1 και τσέκαρε το εισιτήριο του για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά τις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις.
Ο συγκεκριμένος αγώνας βέβαια ήταν ειδικών συνθηκών, καθώς είχε «στιγματιστεί» απο νωρίς, εξαιτίας ενός εξαγωνιστικού παράγοντα και πιο συγκεκριμένα από τη συμμετοχή του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε δει τη κόκκινη κάρτα στον προηγούμενο αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλα συμμετείχε κανονικά εξαιτίας ενός νέο κανονισμού της FIFA, ο οποίος επέτρεψε την αναστολή της τιμωρίας.
Μάλιστα, το Βέλγιο προσπάθησε να ανατρέψει την αναστολή της ποινής, κάνοντας έφεση στην Ομοσπονδία, όμως αυτή απορρίφθηκε με την FIFA να μην εξηγεί ουσιαστικά τον λόγο που προχώρησε σε αυτή την απόφαση.
Όμως, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και αυτό ακριβώς εκαναν οι Κόκκινοι Διάβολοι. Αναλυτικότερα μετά την μεγάλη νίκη κόντρα στις ΗΠΑ, το Βέλγιο έκανε ένα καυστικό σχόλιο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «Χ», γράφοντας: «Ανατρέψτε το», αναφερόμενοι φυσικά στο ευρύ σκορ της αναμέτρησης.
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026
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