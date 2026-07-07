Ο Ρομέν Μολινά με ανάρτησή του υποστήριξε πως ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν ήταν καθόλου δημοφιλής στα αποδυτήρια της Πορτογαλίας, ενώ αναζητούσε δουλειά στη Σαουδική Αραβία.

Η Πορτογαλία γνώρισε μια οδυνηρή ήττα από την Ισπανία, με τον Μερίνο να σκοράρει στο 90+1' και να στέλνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρεά του... σπίτι τους. Μετά από αυτό, οι Ίβηρες είναι ήδη έτοιμοι να προχωρήσουν σε αλλαγή της τεχνικής τους ηγεσίας, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας.

Μεγάλη μερίδα του κόσμου υποστηρίζει πως ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τον αποκλεισμό αυτό, επομένως κρίνουν ως δικαιολογημένη την παραίτηση που προανήγγειλε.

Την ίδια στιγμή ο έγκριτος Γάλλος ρεπόρτερ, Ρομέν Μολινά, υποστηρίζει πως η αποχώρησή του δεν αποτελεί επιθυμία μόνο των φιλάθλων, αλλά και των ίδιων των παικτών της εθνικής Πορτογαλίας. Ο ίδιος μέσω ανάρτησής του κάνει λόγο για ένα άτομο που δεν είναι καθόλου συμπαθές στα αποδυτήρια της ομάδας, λέγοντας πως οι ποδοσφαιριστές του δεν τον αντέχουν.

Παράλληλα, μεταφέρει πως ο Ισπανός κόουτς έχει προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα προκειμένου να βρει δουλειά στη Σαουδική Αραβία, όπου «παίζουν» πολύ πιο πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Ο Μολινά υποστηρίζει επιπλέον πως αυτή η αποτυχία θα είναι και η αφορμή να... ανοίξουν τα στόματα για τον 52χρονο τεχνικό.