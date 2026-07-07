Ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, «έσπασε» τη σιωπή του, μετά τη συντριβή της ομάδας του από το Βέλγιο στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα κατάφεραν απέναντι στο Βέλγιο και συνετρίβησαν με το βαρύ 1-4, αποχαιρετώντας με χαμηλά το κεφάλι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, σε έναν αγώνα που τράβηξε τα βλέμματα όλων για εξωαγωνιστικούς, κυρίως, λόγους και πιο συγκεκριμένα για τη συμμετοχή του Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά εξαιτίας ενός νέου κανονισμού της FIFA συμμετείχε κανονικά.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η διαμάχη γύρω από τον Μπαλογκάν επηρέασε την απόδοση της ομάδας του, λέγοντας ότι το Βέλγιο άξιζε τη νίκη.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Αργεντίνος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του δεν χρειαζόταν να ψάχνει για δικαιολογίες και πως οι αντίπαλοι του ήταν σαφώς ανώτεροι και πήραν μία άξια νίκη.

«Είναι δύσκολο να κάνω κάποιο σχόλιο. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί σήμερα, δεν χρειάζεται να βρούμε άλλη δικαιολογία. Δεν ήταν μια κατάσταση που μας επηρέασε στον όμιλο. Όλη η ομάδα μπορεί να έχει μια μέρα που δεν θα αποδώσει. Σήμερα ήταν μια τέτοια μέρα. Το Βέλγιο ήταν καλύτερο από εμάς. Αυτό είναι όλο. Είναι πολύ ξεκάθαρο».

Pochettino 🇦🇷🎙️

"Je pense que tout le monde a vu dès le début qu'on n'était pas dans le match., jamais été dans le coup

Même après avoir égalisé à 1-1, on a encaissé sur l'action suivante

C'était difficile dès le départ

Bravo la Belgique. Ils étaient meilleurs que nous@FOXSports pic.twitter.com/Wu8CbfazBx — JK (@JackBrown591897) July 7, 2026

Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ο άλλοτε προπονητής των Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ σημείωσε πως: «Τώρα θα ξεκουραστώ και θα χαλαρώσω λίγο, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση από την ομοσπονδία και από μένα. Μπορώ απλώς να πω ότι είμαι χαρούμενος εδώ. Αλλά δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το συμβόλαιο».