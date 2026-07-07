Μουντιάλ 2026: Η αντίδραση του Ποτσετίνο μετά την ήττα από το Βέλγιο
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα κατάφεραν απέναντι στο Βέλγιο και συνετρίβησαν με το βαρύ 1-4, αποχαιρετώντας με χαμηλά το κεφάλι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, σε έναν αγώνα που τράβηξε τα βλέμματα όλων για εξωαγωνιστικούς, κυρίως, λόγους και πιο συγκεκριμένα για τη συμμετοχή του Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά εξαιτίας ενός νέου κανονισμού της FIFA συμμετείχε κανονικά.
Από την πλευρά του, ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η διαμάχη γύρω από τον Μπαλογκάν επηρέασε την απόδοση της ομάδας του, λέγοντας ότι το Βέλγιο άξιζε τη νίκη.
Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Αργεντίνος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του δεν χρειαζόταν να ψάχνει για δικαιολογίες και πως οι αντίπαλοι του ήταν σαφώς ανώτεροι και πήραν μία άξια νίκη.
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«Είναι δύσκολο να κάνω κάποιο σχόλιο. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί σήμερα, δεν χρειάζεται να βρούμε άλλη δικαιολογία. Δεν ήταν μια κατάσταση που μας επηρέασε στον όμιλο. Όλη η ομάδα μπορεί να έχει μια μέρα που δεν θα αποδώσει. Σήμερα ήταν μια τέτοια μέρα. Το Βέλγιο ήταν καλύτερο από εμάς. Αυτό είναι όλο. Είναι πολύ ξεκάθαρο».
Pochettino 🇦🇷🎙️— JK (@JackBrown591897) July 7, 2026
"Je pense que tout le monde a vu dès le début qu'on n'était pas dans le match., jamais été dans le coup
Même après avoir égalisé à 1-1, on a encaissé sur l'action suivante
C'était difficile dès le départ
Bravo la Belgique. Ils étaient meilleurs que nous@FOXSports pic.twitter.com/Wu8CbfazBx
Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ο άλλοτε προπονητής των Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ σημείωσε πως: «Τώρα θα ξεκουραστώ και θα χαλαρώσω λίγο, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση από την ομοσπονδία και από μένα. Μπορώ απλώς να πω ότι είμαι χαρούμενος εδώ. Αλλά δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το συμβόλαιο».
🚨🇺🇸 Mauricio Pochettino on his future: “I will now rest and relax a bit, we'll see what the decision is from the federation and from us”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026
“I can just say that I’m happy here. But it’s not time to talk about the contract”. pic.twitter.com/HBnc8kxdz3
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