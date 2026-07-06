Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αρχικά αγχώθηκε κι έπειτα ανακουφίστηκε στη μεγάλη ευκαιρία του Έντρικ.

Η Νορβηγία πήρε μία τεράστια πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε και τα δύο γκολ στη νίκη - πρόκριση με 2-1, οι Βίκινγκς έγραψαν ιστορία, αλλά χρειάστηκαν και την τύχη για να τα καταφέρουν.

Με το αποτέλεσμα στο 0-0 ο Βινίσιους έβγαλε με τρομερή πάσα τετ α τετ τον Έντρικ. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μόλις είδε την πάσα του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Έντρικ να φεύγει απέναντι από τον Νίλαντ, έπιασε με τα δύο χέρια το κεφάλι του και περίμενε το μοιραίο...

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, όμως, άνοιξε το κοντρόλ κι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Νορβηγό εκτελεστή να παρακολουθεί με αγωνία κι έπειτα ανακουφισμένος να κατεβάζει τα χέρια του.

Η αντίδραση του Χάαλαντ