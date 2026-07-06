Θύελλα αντιδράσεων κατά της FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν και πιέσεις προς τον Ινφαντίνο να δώσει εξηγήσεις.

Η FIFA βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα έντονων αντιδράσεων, καθώς κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και προσωπικότητες του αθλήματος ζητούν από τον Τζιάνι Ινφαντίνο να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση του Μπαλογκάν, η οποία απειλεί να επισκιάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κρίση ξέσπασε μετά τις πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε προσωπικά με τον πρόεδρο της FIFA, ζητώντας την επανεξέταση της τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού. Λίγες ώρες αργότερα, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA ανέστειλε την αυτόματη ποινή αποκλεισμού του Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στον αγώνα των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των «16».

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Η UEFA εξέδωσε ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει μία από τις θεμελιώδεις αρχές του ποδοσφαίρου: την ίση εφαρμογή των κανονισμών.

«Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες που διασφαλίζουν δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Η αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε επιδέχεται εξαιρέσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης όπου άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν εκτίσει κανονικά τις ποινές τους», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία προειδοποίησε ακόμη ότι, όταν η εφαρμογή των κανονισμών παύει να είναι σταθερή, τίθενται υπό αμφισβήτηση τόσο η ακεραιότητα του αθλήματος όσο και η αξιοπιστία της ίδιας της διοργάνωσης, ενώ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται ύστερα από πολιτικές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ανατρέπονται μόνο μέσω των κανονισμών, των αποδείξεων και των ανεξάρτητων οργάνων. Αν ένας Πρόεδρος κράτους παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας ποδοσφαιριστής απαλλάσσεται λίγο πριν από νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε προκύπτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα: Quo vadis, FIFA;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ανάγκη για άμεσες εξηγήσεις επισήμανε και η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας από τη FIFA να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις πληροφορίες περί τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ινφαντίνο.

«Η εντύπωση ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση στον αθλητισμό πρέπει να διαλυθεί άμεσα και με σαφήνεια. Η ακεραιότητα της διοργάνωσης και η αξιοπιστία της FIFA διακυβεύονται», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Παρόμοιες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Μεξικού, διερωτώμενος πού σταματούν πλέον οι εξαιρέσεις στην εφαρμογή των κανονισμών.

«Αν μπορεί να ανασταλεί μια αυτόματη τιμωρία, τότε πού μπαίνει το όριο; Θα αρχίσουμε να κάνουμε ενστάσεις και για κάθε κίτρινη κάρτα; Το μόνο που ζητάμε είναι συνέπεια στις αποφάσεις», δήλωσε ο Γερμανός προπονητής.