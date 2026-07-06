Η UEFA εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση με «πυρά» κατά της FIFA για την αναστολή της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν, με την ΕΠΟ να την αναδημοσιεύει.

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Μουντιάλ μετά την πρωτοφανή απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού του Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον άσο των ΗΠΑ να αγωνιστεί κανονικά στη φάση των «16» κόντρα στο Βέλγιο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Κόκκινων Διαβόλων, των οποίων η έφεση απορρίφθηκε.

Στο ζήτημα παρενέβη η UEFA, εκδίδοντας μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση κατά της FIFA. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έκανε για μια απόφαση-σκάνδαλο που ξεπερνά κάθε κόκκινη γραμμή, χαρακτηρίζοντάς την ακατανόητη και αδικαιολόγητη.

Με τη σειρά της, η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην αναδημοσίευση της σχετικής απόφασης, κάτι το οποίο δείχνει ότι υιοθετεί τα όσα λέγονται σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν.

Η ανάρτηση της ΕΠΟ