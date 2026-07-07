39 μέρες απόλυτης ποδοσφαιρικής εμπειρίας με το World Cup Calendar του Gazzetta και το Πάμε Στοίχημα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Είναι οι μέρες που η καθημερινότητα αποκτά διαφορετικό ρυθμό, τα απογεύματα γεμίζουν με ποδόσφαιρο και κάθε σέντρα γίνεται αφορμή για νέες συγκινήσεις.

Για 39 ημέρες, το Gazzetta και το Πάμε Στοίχημα μετατρέπουν το Μουντιάλ σε μια ξεχωριστή καθημερινή ψηφιακή εμπειρία μέσα από το World Cup Calendar, ένα ειδικά σχεδιασμένο μουντιαλικό ημερολόγιο που φέρνει κάθε μέρα και μια νέα έκπληξη.

Καθημερινά, οι αναγνώστες του Gazzetta θα μπορούν να ανοίγουν το νέο «παραθυράκι» της ημέρας και να ανακαλύπτουν περιεχόμενο απόλυτα συνδεδεμένο με τη δράση του τουρνουά. Στοιχηματικά tips, ειδικές προτάσεις, exclusive offers και μοναδικό περιεχόμενο, εμπνευσμένο από τους αγώνες και την επικαιρότητα του Μουντιάλ, συνθέτουν ένα καθημερινό digital unboxing από το Πάμε Στοίχημα.

Το World Cup Calendar δημιουργεί ένα καθημερινό ραντεβού με τους φίλους του ποδοσφαίρου, προσφέροντας έναν ακόμη λόγο να επιστρέφουν στο Gazzetta και να ζουν τον παλμό της διοργάνωσης από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα.

Ανακάλυψε όλες τις εκπλήξεις του World Cup Calendar και ζήσε κάθε μέρα του Μουντιάλ με διαφορετικό τρόπο, εδώ.