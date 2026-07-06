Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της Αγγλίας, μετά την επική πρόκριση των Τριών Λιονταριών στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Η Αγγλία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μεξικού στο «Estadio Azteca», επικράτησε με 3-2 και τσέκαρε το εισιτήριο της για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα συναντήσει τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, η οποία με τη σειρά της απέκλεισε τη Βραζιλία.

Μεγαλός πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος με δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά «σφράγισε» την πρόκριση των «Τριών Λιονταριών» και ανακήρυχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, έστειλε, αστειευόμενος, το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας, προτρέποντας τους να συνεχίσουν να πίνουν και να στείλουν μήνυμα στους εργοδότες τους πως δεν θα έρθουν το πρωί για δουλειά.

«Πίειτε ένα ακόμη σφηνάκι και στείλτε μήνυμα στα αφεντικά σας ότι δεν θα έρθετε αύριο για δουλειά. Αυτό είναι το μήνυμα μου», σημείωσε ο νεαρός διεθνής.

Jude Bellingham's message to England fans 😂 pic.twitter.com/mdAloVMqSd — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

Θυμίζουμε πως είχε επιτραπεί στις παμπ της Αγγλίας να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 5 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), αφού έλαβαν ειδική άδεια από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με τους φίλους των «Τριών Λιονταριών» να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν την πρόκριση μόλις ξημέρωσε.