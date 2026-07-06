Μουντιάλ 2026: Η ενημέρωση του Τούχελ για τον τραυματισμό του Χέντερσον
Ο Τζόρνταν Χέντερσον χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά τη νίκη-πρόκριση της Αγγλίας επί του Μεξικού στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των «Τριών Λιονταριών».
Πιο συγκεκριμένα, ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε τον Χέντερσον να γλιστράει ενώ πηδούσε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες του «Estadio Azteca». Οι παίκτες της Αγγλίας συγκεντρώθηκαν γύρω από τον μέσο της Μπρέντφορντ, διακόπτοντας για λίγο τους εορτασμούς, ενώ γρήγορα μπήκε ένα φορείο στον αγωνιστικό χώρο για να τον μεταφέρει εκτός.
The moment Jordan Henderson, fell and hurt his arm... Just after singing wonderwall... #England #Mexeng #FIFA https://t.co/4zxxUZkEap pic.twitter.com/mA1kFNrZ9BJuly 6, 2026
Αρχικά ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Τούχελ, σε δηλώσεις του στο «BBC», σημείωσε πως: «Ο Τζόρνταν μόλις έπεσε και τραυμάτισε τον καρπό του. Φαίνεται πολύ άσχημα. Δεν είναι καλό».
Αργότερα στην συνέντευξη Τύπου του έδωσε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες, τονίζοντας πως ο τραυματισμός του Χέντερσον είναι σοβαρός, αλλά δεν γνωρίζει πόσο καιρό θα τον αφήσει εκτός.
«Είμαι λυπημένος επειδή ο Τζόρνταν τραυμάτισε τον καρπό του. Είναι αρκετά σοβαρό. Είναι στο νοσοκομείο. Δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο βράδυ. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία», σημείωσε ο Γερμανός τεχνικός.
Jordan Henderson has gone to hospital, he injured his wrist falling in the celebrations. "It's quite a serious injury," Thomas Tuchel confirms. #MEXENG— Henry Winter (@henrywinter) July 6, 2026
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