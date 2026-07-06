Ο Τόμας Τούχελ μίλησε μετά τον αγώνα της Αγγλίας με το Μεξικό για τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Τζόρνταν Χέντερσον κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά τη νίκη-πρόκριση της Αγγλίας επί του Μεξικού στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των «Τριών Λιονταριών».

Πιο συγκεκριμένα, ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε τον Χέντερσον να γλιστράει ενώ πηδούσε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες του «Estadio Azteca». Οι παίκτες της Αγγλίας συγκεντρώθηκαν γύρω από τον μέσο της Μπρέντφορντ, διακόπτοντας για λίγο τους εορτασμούς, ενώ γρήγορα μπήκε ένα φορείο στον αγωνιστικό χώρο για να τον μεταφέρει εκτός.

Αρχικά ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Τούχελ, σε δηλώσεις του στο «BBC», σημείωσε πως: «Ο Τζόρνταν μόλις έπεσε και τραυμάτισε τον καρπό του. Φαίνεται πολύ άσχημα. Δεν είναι καλό».

Αργότερα στην συνέντευξη Τύπου του έδωσε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες, τονίζοντας πως ο τραυματισμός του Χέντερσον είναι σοβαρός, αλλά δεν γνωρίζει πόσο καιρό θα τον αφήσει εκτός.

«Είμαι λυπημένος επειδή ο Τζόρνταν τραυμάτισε τον καρπό του. Είναι αρκετά σοβαρό. Είναι στο νοσοκομείο. Δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο βράδυ. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία», σημείωσε ο Γερμανός τεχνικός.