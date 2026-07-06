Μουντιάλ 2026: Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του τουρνουά που έχει μεγαλύτερη ευστοχία από τον Χάαλαντ
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε δύο φορές δίχτυα στον χθεσινό αγώνα της Νορβηγίας με τη Βραζιλία (2-1) και έδωσε συνέχεια στο απίστευτο σερί σκοραρίσματος, στο οποίο βρίσκεται στη φετινή διοργάνωση. Θυμίζουμε πως έχει σκοράρει 7 γκολ σε 5 αγώνες και ηγείται μαζι με τους Μπαπέ και Μέσι της κούρσας για το χρυσό παπούτσι του τουρνουά.
Το εντυπωσιακό του στατιστικό όμως δεν έγκειται στον αριθμό των τερμάτων που έχει πετύχει, γιατί αυτό το έχουν κάνει ακόμη δυο παίκτες, αλλά στις προσπάθειες που χρειάστηκε για να σκοράρει αυτά τα γκολ.
Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει σκοράρει 7 γκολ από μόλις 18 σουτ, πράγμα που σημαίνει πως το 39% των σουτ που εκτελεί καταλήγει στα δίχτυα.
Μάλιστα, σύμφωνα με την Opta, αυτό είναι το καλύτερο ποσοστό μετατροπής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων από την εποχή του Άγγλου επιθετικού Γκάρι Λίνεκερ, όταν στη διοργάνωση το 1986, που είχε διεξαχθεί στο Μεξικό, είχε πετύχει έξι γκολ από 15 σουτ, δηλαδή ποσοστό μετατροπής 40%.
39% - 🇳🇴 Erling Haaland has scored seven goals from just 18 shots at the 2026 FIFA World Cup (39%).— OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026
That's the best conversion rate (15+ shots) in a single World Cup since 🏴 Gary Lineker in 1986 (six goals from 15 shots, 40%).
Lethal. pic.twitter.com/SARLg3op2I
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