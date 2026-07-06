Ο Βινίσιους Τζούνιορ σταμάτησε τη συνέντευξη του Έρλινγκ Χάαλαντ, θέλοντας να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον αντίπαλό του.

Μια από τις πιο όμορφες σκηνές του φετινού Μουντιάλ μας χάρισαν το ξημέρωμα της Δευτέρας (6/7) οι Βινίσιους Τζούνιορ και Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά το φινάλε του αγώνα της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τους «16», που βρήκε θριαμβεύτρια τη δεύτερη με 2-1.

Ο στράικερ των Βίκινγκς σημείωσε και τα δυο γκολ της ομάδας του και την οδήγησε στην οκτάδα, με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να φέρεται ιπποτικά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του αντιπάλου του.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Χάαλαντ μιλούσε σε ΜΜΕ, ο Βίνι που περνούσε από πίσω σταμάτησε, διέκοψε τη συνέντευξη και αγκάλιασε τον υψηλόσωμο φορ, σε μια εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου.