Μουντιάλ 2026: Ο Βινίσιους διέκοψε συνέντευξη του Χάαλαντ για να τον αγκαλιάσει (vid)
Μια από τις πιο όμορφες σκηνές του φετινού Μουντιάλ μας χάρισαν το ξημέρωμα της Δευτέρας (6/7) οι Βινίσιους Τζούνιορ και Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά το φινάλε του αγώνα της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τους «16», που βρήκε θριαμβεύτρια τη δεύτερη με 2-1.
Ο στράικερ των Βίκινγκς σημείωσε και τα δυο γκολ της ομάδας του και την οδήγησε στην οκτάδα, με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να φέρεται ιπποτικά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του αντιπάλου του.
Συγκεκριμένα, ενώ ο Χάαλαντ μιλούσε σε ΜΜΕ, ο Βίνι που περνούσε από πίσω σταμάτησε, διέκοψε τη συνέντευξη και αγκάλιασε τον υψηλόσωμο φορ, σε μια εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου.
Δείτε ΕπίσηςΤο απόλυτο ποδοσφαιρικό παράδοξο: Η Νορβηγία είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ηττηθεί ποτέ απο τη Βραζιλία
Vini Jr 🫱🏻🫲🏿 Erling Haaland. 🎩— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
Beautiful to see these scenes. 👏🏼@IliesPeeters 🎥 pic.twitter.com/VR3GYmcVl6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.