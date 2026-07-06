Η απόφαση της FIFA να αναστείλει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν, ώθησε τους Βέλγους να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Η απόφαση της FIFA το απόγευμα της Κυριακής (05/07) να αναστείλει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν έχει προκαλέσει σημαντική διαμάχη, με τη Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου (RBFA) να έχει απευθυνθεί στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την αναίρεση της απόφασης.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η RBFA το βράδυ της ίδιας μέρας, οι Βέλγοι εξήγησαν, «έκπληκτοι», ότι εξέταζαν «όλες τις πιθανές επιλογές», αμφισβητώντας τον εν λόγω κανονισμό που επέτρεψε τη «σκανδαλώδης» αυτή απόφαση.

Στην πραγματικότητα, αναφέρονταν στη χρήση του Άρθρου 27 της FIFA, το οποίο «μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εκτέλεση μιας προηγουμένως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης» και που ο ίδιος ο προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων», Ρούντι Γκαρσία, θεωρεί απαράδεκτη, καταγγέλνωντας την ειρωνικά ως πρωταπριλιάτικο αστείο.

Το δικαίωμα έφεσης είχε χορηγηθεί τώρα στην RBFA, η οποία πρέπει να το ασκήσει μέχρι τις 17:00 (τοπική ώρα) τη Δευτέρα (06/07). Αυτή η σύντομη προθεσμία, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη δημοσιοποίηση της απόφασης της FIFA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις ομοσπονδίες, έχει εξοργίσει τους Βέλγους.

Σύμφωνα μάλιστα με ένα δημοσίευμα της «The Athletic», «ένα μέλος της επιτροπής εφέσεων της FIFA, το οποίο δεν εκπροσωπεί καμία ομοσπονδία ούτε στην UEFA ούτε στην CONCACAF, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, έχει διοριστεί για να εξετάσει αυτήν την υπόθεση».

Belgium has been granted the right to appeal against FIFA’s decision to suspend the one-game ban handed to Folarin Balogun, less than 24 hours out from the team’s round of 16 game against the United States.



Sources have now told The Athletic the Belgian federation has formally… pic.twitter.com/b5yXa6enz8 July 6, 2026

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την απόφαση αυτή, τηλεφωνόντας προσωπικά στον επικεφαλής της Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, για να διασφαλίσει ότι ο Αμερικανός επιθετικός θα μπορούσε πράγματι να αγωνιστεί στον αγώνα της φάσης των «16» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βελγίου.