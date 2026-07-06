Το απόλυτο ποδοσφαιρικό παράδοξο: Η Νορβηγία είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ηττηθεί ποτέ απο τη Βραζιλία

Η Νορβηγία συνεχίζει να είναι ο «κακός δαίμονας» της Βραζιλίας και η μοναδική ομάδα που η πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου δεν έχει κερδίσει ποτέ!

Υπάρχει μια παράδοση που εξακολουθεί να «στοιχειώνει» τη Σελεσάο, καθώς ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ επιβεβαίωσε ένα από τα μεγαλύτερα παδάδοξα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Κι όμως, η Νορβηγία παραμένει η μοναδική ομάδα την οποία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ η Βραζιλία!

Μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση φέτος στη Νέα Υόρκη, οι δύο εθνικές έχουν συναντηθεί πλέον πέντε φορές, με τους Σκανδιναβούς να μετρούν τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Το σερί αυτό ξεκίνησε από ένα φιλικό ματς που είχε λήξει 1-1 του 1988, στη συνέχεια ακολούθησε μια νίκη των Βίκινγκς με 4-2 το 1997, μέχρι την επική ανατροπή που σημείωσε η Νορβηγία με 2-1 στο Μουντιάλ του 1998. Μετέπειτα κατέγραψαν ακόμα μια ισοπαλία με 1-1 το 2006.

Μαζί με τον αγωνιστικό αυτό... εφιάλτη, το «Ullevaal Stadion», που αποτελεί την έδρα της εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο, είναι το μοναδικό στάδιο στον κόσμο από όπου η πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου δεν έχει καταφέρει ποτέ να φύγει με το «διπλό»!