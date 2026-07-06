Ο Τόμας Τούχελ εξέφρασε τα παράπονα του από τη διαιτησία της αναμέτρησης με το Μεξικό, μετά την πρόκριση της Αγγλίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, εξαπέλυσε μία... καυστική επίθεση προς τους διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-2 επί του Μεξικού για τη φάση των «16».

Τα «Τρία Λιοντάρια» εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι έπαιξαν μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου με 10 παίκτες.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Γερμανός τεχνικός αμφισβήτησε την απόδοση της διαιτητικής ομάδας και ιδιαίτερα του VAR, αλλά και την σκοπιμότητα των αποφάσεων τους.

«Απλώς δεν είναι αρκετά καλό (Το VAR). Οι διαιτητές απλώς δεν είναι αρκετά καλοί. Ο τέταρτος διαιτητής απλώς δεν είναι αρκετά καλός. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι αυτό ένα σαφές και προφανές λάθος για το πέναλτι; Σίγουρα όχι. Απέτρεψαν μια κατάσταση όπου δεν έδωσε καν φάουλ», ανέφερε ο Τούχελ σε δηλώσεις του στο «BBC Sports».

Thomas Tuchel did not hold back about the officials after England's win over Mexico 😳 pic.twitter.com/O7i1wFxxer — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

Η Αγγλία προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο χάρη σε δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά από τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, με τον Τζούλιαν Κινιόνες να μειώνει λίγο πριν την ανάπαυλα.

Ωστόσο, το παιχνίδι πήρε φωτιά στο δεύτερο μέρος, καθώς ο Τζάρελ Κουάνσα αποβλήθηκε στο 54ο λεπτό, μετά και από την παρέμβαση του VAR που έδειξε επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Χεσούς Γκαλάρντο.