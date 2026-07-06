Βραζιλία: Ο Κασεμίρο έκλαψε μπροστά στις κάμερες μετά τον αποκλεισμό (vid)
Νωρίτερα από ότι περίμεναν και ήθελαν επιστρέφουν στην πατρίδα τους οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Βραζιλίας, μετά τον πικρό αποκλεισμό με 2-1 από τη Νορβηγία τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7).
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με δυο γκολ έστειλε τους Βίκινγκς στην οκτάδα του Μουντιάλ και ο Νεϊμάρ (που μείωσε με πέναλτι) είπε «αντίο» στο διεθνές ποδόσφαιρο, επιβεβαιώνοντας το γεγονός πως αποσύρεται από την Εθνική ομάδα. Κλείνει έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μια γενιά παικτών που δεν... πέτυχαν στα Παγκόσμια Κύπελλα.
Σε αυτό ακριβώς το γεγονός στάθηκε και ο Κάρλος Κασεμίρο, στις δηλώσεις του μετά το ματς. Ο έμπειρος αμυντικός μέσος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στις κάμερες, όταν έλεγε πως η γενιά του θα μείνει στην ιστορία ως αυτή που δεν κατέκτησε το Μουντιάλ.
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Casemiro: “It’s difficult. I only want to be with my family. We did our best, but we lost our dream… we disappointed all Brazilians”— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
“We will always be the generation that didn’t win the World Cup”. ❤️🩹😢@CazeTVOficial 🎥 pic.twitter.com/6OLod0Fnfq
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