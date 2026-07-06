Μουντιάλ 2026: Ο Αντσελότι αποκάλυψε γιατί εκτέλεσε ο Γκιμαράες το πρώτο πέναλτι

Ο Κάρλο Αντσελότι, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκιμαράες το πρώτο πέναλτι της Βραζιλίας στο παιχνίδι κόντρα στη Νορβηγία και όχι ο Βινίσιους.

Η Βραζιλία δεν τα κατάφερε χθες (05/07) απέναντι στη Νορβηγία, ηττήθηκε με 2-1, χάρη στη «ντοπιέτα» του Έρλινγκ Χάαλαντ και αποκλείστηκε για ακόμη μία φορά από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αλήθεια είναι πως η «Σελεσάο» είχε την ευκαιρία να προηγηθεί, γεγονός που ίσως να άλλαζε τον ρου του αγώνα, καθώς κέρδισε πέναλτι στο 14ο λεπτό, το οποίο το εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκιμαράες και αστόχησε.

Η απόφαση να επιτραπεί στον μέσο της Νιούκαστλ να εκτελέσει το πέναλτι εξέπληξε πολλούς οπαδούς, ιδιαίτερα με τον Βινίσιους να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Κάρλο Αντσελότι, υπερασπίστηκε την απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι η επιλογή ήταν αποτέλεσμα της στατιστικής ανάλυσης της ομάδας.

Ούτε ο Νεϊμάρ ούτε ο Ραφίνια, οι οποίοι είναι δύο από τους πιο καταξιωμένους εκτελεστές της Βραζιλίας, ξεκίνησαν τον αγώνα, αφήνοντας έτσι τον Γκιμαράες ως τον, θεωρητικά, καταλληλότερο διαθέσιμο εκτελεστή πέναλτι.

«Σύμφωνα με αυτό (την στατιστική ανάλυση), ο Νεϊμάρ ήταν ο καταλληλότερος για να εκτελέσει το πέναλτι, και μετά ο Ραφίνια, ο Ιγκόρ Τιάγκο και τέλος ο Μπρούνο. Έτσι τον επιλέξαμε (τον Μπρούνο), επειδή πιστεύαμε ότι ήταν ο καλύτερος στο γήπεδο. Μετά τον Γκιμαράες, υπήρχε ο Μαρτινέλι».